Öğrencilere bir şans

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitenin kafeteryasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 6 kişiden Badr Benfraiha ve Saeed Saeed’in suçsuz olduğu anlaşıldı. İki öğrenci serbest bırakılırken, Taha El Bakkali, Idriss Sihalla, Youssef El Rhamiri ve Zakaria El Amri dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların ilk vukuatta 367 liralık içecek, ikinci vakada 6 bin 710 lira değerinde 22 karton sigara ve bin 700 lira para çaldıkları, üçüncü olayda ise gofret çalarken yakalandıkları belirtildi.

Polis memuru, 29-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Haspolat’ta bir üniversitenin kampüsü içerisinde bulunan Firdevs Özdemir'in işletmeciliğini yaptığı kafeteryaya girildiğini, çelik dolabın camının kırıldıktan sonra 367 TL değerinde 61 kutu içecek çalındığını söyledi.

Polis, 2 Ocak 2023 tarihinde 18.00-06.00 saatleri arasında yine aynı kafeteryaya girildiğini, çelik dolabın asma kilidini kıran şahıs veya şahısların toplam değeri 6 bin 710 TL olan 22 karton sigara ve bin 700 TL para çaldıklarını açıkladı.

Polis memuru, 4 Ocak 2023 tarihinde aynı kafeteryadan 110 TL değerinde gofret çalan Taha El Bakkali, Idriss Sihalla, Badr Benfraiha, Youssef El Rhamiri ve Zakaria El Amri’nin yakalandığını söyledi. Polis, 6 kişinin mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan araştırmada Badr Benfraiha ve Saeed Saeed’in suçsuz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Taha El Bakkali’nin ifadesinde 29 Aralık ve 2 Ocak tarihlerinde işlenen hırsızlıkları diğer 3 zanlıyla birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, tümü üniversite öğrencisi olan 4 zanlının 10’ar bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.