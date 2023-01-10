Kiralarda Çılgın yükseliş

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta mülk fiyatlarının yanı sıra, ev kiralarında çılgın bir yükseliş yaşanıyor. Diyalog muhabirlerinin elde ettiği bilgilere göre; Lefkoşa’nın birçok bölgesinde tek yatak odalı dairelerin aylık kirası 250 Sterline ulaştı. İki yatak odalı olanların kirası 350 Sterlin, 3 yatak odalı olanların da 450 Sterlin oldu.

Gazimağusa’daki emlakçılara göre; bölgede ev kiraları neredeyse 3 kat artış gösterdi. Bazı emlakçılar Sterlin, bazıları da dolar üzerinden mukavele yapıyor. Mülk sahiplerinin 6 ay veya bir yıllık kirayı peşin istediğini de belirten emlakçılar “talep çok, kiraya verilen mülk sayısı az” diyor.

Emlakçıların görüşleri şöyle:

Nejmi Sıddık (Kumsal Emlak-Lefkoşa)

“Lefkoşa’da 1+1 evler 250 Sterlin, 2+1 evler 350 Sterlin ve sıfır 3+1 yeni eşyalı evler ise 400-450 Sterlin civarındadır. Pandemi döneminde bu evler 2 bin TL civarındaydı ve pandemi sonrasında kiralar ciddi bir artış ile Sterlin olarak istenmeye başladı. Pandemi öncesinde yine Sterlin isteniyordu ancak pandemi ile birlikte öğrenciler gidince kalanlara 2 bin TL dolaylarında kiralandı. Kiralar genel olarak 6 aylık ve bir yıllık olarak peşi isteniyor ancak Kumsal Emlak olarak bizlerde aylık kiralık evler bulunuyor.”

Onur Olgun (Onray Real Estate-Lefkoşa)

“Ev kiraları konusunda değişken bir piyasa vardır. Kiralık daireler 250 Sterlinden başlıyor, duruma göre 500 Sterline çıkıyor. 1+1 daireler 200-250 Sterlin arası, 2+1 daireler 280-400 Sterlin arası 3+1 daireler ise 400-500 Sterlin arasındadır. Kiralar 6 aylık veya bir yıllık olarak peşin talep ediliyor. Aylık kiralanabilecek daireler az bulunuyor. Kiralar 6 aylık ve bir yıllık şeklinde istendiği için aileler ev bulmakta zorlanıyor. Genel olarak 6 ay veya bir yıllık kiralandığı için aileler, eğer beğendikleri evde veya beğendikleri lokasyonda kalmak isterse bankadan kredi çekmek durumunda kalıyor. Pandemi nedeniyle evler boş kaldığı için uygun rakamlara kiralanıyordu ancak o gün ile bugün arasında ciddi bir fiyat artışı vardır ve rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.”

Mustafa Gürkan (Gürkan Emlak-Lefkoşa):

“Lefkoşa’da 1+1 daireler 3 bin ile 4 bin 500 veya 250-300 Sterlin arasında kiralanıyor. 2+1 daireler 4 bin TL veya 300-350 Sterlin arasında 3+1 daireler ise 6-8 bin TL veya 350-450 Sterlin arasında kiralanıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana fiyatlarda ciddi bir artış söz konusu oldu ve Şubat ayında bu rakamların daha da yükseleceğini düşünüyorum. Ev olmadığı için fiyatlar sürekli olarak yukarıya doğru seyrediyor. Dairelerin çok büyük bir bölümü 6 aylık veya bir yıllık kiralanıyor. Aylık ödemeli ev ender bulunuyor. Döviz olarak yabancı öğrencilere TL olarak da öğrencilere kiralanıyor. Geçen yıllara göre hatta 2 yıl öncesine göre korkunç fiyat değişikliği oldu. Bir dönem evler boş kaldığı için insanlar evlerini çok ucuza veriyordu ancak şimdilerde ev kalmadı ve rakamlar çok yükseldi. Bu durum karşısında aileler de hem bütçelerine göre ev hem de aylık ödemeli ev bulamaz oldu. Ailelere bazı ev sahipleri evlerini vermek istemiyor çünkü bir aksilik durumunda evden çıkarmak zor oluyor. Bir diğer konu ise öğrencilere daha yükseğe veya 6 aylık ya da 1 yıllık kiralamayı tercih ediyorlar.”

Özgül Özbek (End Point Investment-Gazimağusa):

Kira fiyatları bölgesine ve evin durumuna göre değişiyor. 1+1 evler 200 dolardan başlıyor. Bölgesine göre 500 dolara kadar yükselebiliyor. 2+1 ev kira fiyatları 250 ile 600 dolar arasında, 3+1 daire kiraları ise 400 ile 800 dolar civarında seyrediyor. Yabancılar ve yabancı firmalar piyasadaki fiyatları yükseltiyor. Geçtiğimiz yıl 3+1 daireler 3 ile 4 bin lira arasında kiralanıyordu hatta 2 bin 500 TL’ye bile daire kiraladığımız günler oldu. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir daireyi 45 bin sterline kiralamışken, yabancı bir firmanın dahil olmasıyla fiyat bir anda 55 bin Sterline yükseldi. Emlakçılar Birliğinin konu ile ilgili çözüm bulacağını ümit ediyoruz, artık ev kiralayamaz duruma geldik.

Zeki Basri (Zeki Basri Estate-Gazimağusa):

Kiralık evlerin fiyatları bölgeden bölgeye değişiyor. Kiralık ev fiyatları 250 dolardan başlıyor, yerine göre 600 Sterline kadar çıkıyor. Fiyatlar oldukça arttı, uzun vadeli kredi çeken bazı kişiler ev satın alarak yatırım yaptı ve kira piyasası arttı. Ev fiyatları birden bire yükseldi. Gazimağusa’da en uygun bölge olan Çanakkale Mahallesi’nde 40 bin Sterlin olan daire fiyatları şu an 50 binlere çıktı, diğer bölgeleri söylemiyorum bile. Artık ikinci el daire kiralama işi sıfırlandı, hep yeni daireler kiralığa çıkıyor.”

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023, 10:24