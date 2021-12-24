Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) yaptığı araştırma sonucuna göre; Kıbrıslı Türklerin yüzde 63’ü Euro’ya geçişi destekliyor.

CMIRS’in yaptığı kamuoyu araştırmasına katılanların ezici çoğunluğu döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca katılımcıların 88,6’sı da ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu belirtti. Öte yandan iklim değişikliği ile ilgili yapılan araştırmada ise ankete katılanların yüzde 80.85’i iklim değişikliği konusunda kaygılı olduğunu ifade etti.

Euro çare olabilir

CMIRS tarafından açıklanan araştırma sonucuna göre; halk ekonomik krize çare olarak Euro’ya geçilmesi gerektiğine inanıyor.

Katılımcıların 63.79’u döviz krizinin etkilerinin azaltılması için Kıbrıs’ın kuzeyinde Euro’ya geçiş yapılması gerektiğine dair görüş belirtti.

Katılımcıların yüzde 77.97’si ‘cumhurbaşkanlığı külliyesine gerek vardır yapılmalıdır’ cümlesine katılmadığını, yüzde 22.03 külliyeye gerek olduğunu söyledi.

Yolsuzluk var, ceza yok



Katılımcıların 88,6’sı ülkede yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünürken, yüzde 82.56’sı ülkede suçun yapanın yanına kaldığını ifade ediyor.Ankete katılanların yüzde 82.64’ü ise ülkede organize suçların yaygın olduğunu düşünüyor.

Çoğunluk kaygılı

Öte yandan iklim değişikliği ile ilgili yapılan araştırmada ise ankete katılanların yüzde 80.85’i iklim değişikliği konusunda kaygılı olduğunu belirtti.

Ankete katılanların sadece yüzde 20.44’ü iklim değişikliğinin doğal bir olay olduğunu ve bizim önlemek için bir şey yapamayacağımızı düşündüğünü ifade etti. Katılımcıların geri kalanı (yüzde 80’e yakın) ise bu cümlenin doğru olmadığını söyledi.

Katılımcıların sadece yüzde 14.75’i iklim değişikliğinin medyanın abarttığı bir konu olduğunu ve önemli olmadığını düşündüğünü aktardı. Katılımcıların geri kalanı (yüzde 85.25) bu görüşe katılmadığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 49.44’ü ise iklim değişikliğinden daha önemli konular olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 89.95’i iklim değişikliğini önlemek için güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjilere geçiş yapılması gerektiğini belirtti.