Dolmuş fiyatları uçtu

Suna ERDEN

Toplu taşıma araçlarına 3 ayın ardından bir okkalı zam daha yapıldı. Geçtiğimiz ekim ayında şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına yapılan zammın ardından ikinci kez fiyat artışına gidildi. Girne-Lefkoşa gidiş geliş ücretleri 30 liradan 40’a çıkarken, Gazimağusa gidiş geliş 38 liradan 58’e yükseldi. Bilet fiyatlarındaki artışın akaryakıta gelen zamlar ve hayat pahalılığı karşısında eski fiyatların geçersiz kalmasının etken olduğu bildirildi. Şehirlerarası ulaşımda aboneler, öğrenciler ve polisler için aylık bilet tutarında yüzde 10 indirim yapılırken, fiyat tarifesinde engelliler ve yaşı ilerlemiş kişiler için ayrı bir uygulama bulunmuyor.



Şehirlerarası ulaşımın yanı sıra şehir için hizmet veren dolmuş fiyatları da arttı. Lefkoşa ve Girne’de kısa mesafeli ulaşım sağlayan dolmuşlar fiyatlarını 6 buçuk liradan 9’a çıkardı. Girne’de Çatalköy veya Ozanköy’e gidişlerde de dolmuş fiyatları 10 lira oldu.

3 ay sonra ikinci zam

Dolmuş fiyatları geçtiğimiz ekim ayında yapılan ilk zamdan önce Girne-Lefkoşa 15, Gazimağusa- Lefkoşa 38 liraydı. Ekim ayında yapılan zamla Girne-Lefkoşa 30, Gazimağusa- Lefkoşa 48 liraya çıkmıştı.