Türk Lirası için geçerli

Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), 3 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürdü.
Koopbank’ın yazılı açıklamasında, KKTC Merkez Bankası'nın Türk Lirası reeskont ıskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından maliyetler yaşanan düşüşün müşterilere yansıtılacağı bildirildi.
Bu kapsamda banka, 3 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak yıllık yüzde 13.00 - yüzde 19.50 bandında değişen Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını; yine kredi amacına ve müşteri grubuna bağlı olarak yüzde 12.50 - yüzde 16.75 bandına indirdi.
Türk Lirası cinsinden kredisi olan mevcut müşterilerin hesaplarının da 3 Şubat tarihinden itibaren faiz oranı indiriminden aynı şekilde yararlanacağı belirtilen açıklamada, faiz indiriminin yeni verilecek Türk Lirası cinsinden krediler yanında mevcut Türk Lirası cinsinden kredi müşterileri için de geçerli olduğu kaydedildi.
Açıklamada, son dönemde faiz oranlarında yaşanan olumlu gelişmeleri hızlı bir şekilde kredi faiz oranlarını güncelleyerek bankanın tüm müşterilerinin bu olumlu havadan anında faydalanmalarının sağlandığı ifade edildi.
Yeni yatırım, işletme ve konut kredileri
Koopbank, Türk Lirası cinsinden kredi faiz oranlarını düşürmenin yanında işlerini geliştirmek isteyen veya yeni yatırım yapmak isteyen kuruluşlara ve iş insanlarına yönelik düşük faizli yabancı para cinsinden işletme ve yatırım kredi paketini de açıkladı.
Yeni yatırım ve işletme kredisi paketinde Euro ve Sterlin cinsinden taksitli kredilere uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 5’ten başlayacak. Konut alımına yönelik düşük faizli yabancı para kredilerin de sağlanacağı yeni dönemde, Sterlin ve Euro cinsinden aylık yüzde 0.38’den (yıllık yüzde 4.5) başlayan kredi faiz oranları uygulanacak.
OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari