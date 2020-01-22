Öfkesine yenildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda eski eşiyle tesadüfen karşılaşan Osman Kapısız’ın, genç kadını ensesinden tutup itip, darp ettikten sonra, “Seni buraya gömerim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğu iddia edildi. Tutuklanan Kapısız, dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemeye meseleyi aktaran polis memuru, zanlının, 20 Ocak 2020 tarihinde, eski eşini gördüğünü ve bunun üzerine ensesinden iterek darp ettiğini, ardından “Seni buraya gömerim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir kefilin 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.