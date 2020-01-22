Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya “Doğu Akdeniz Enerji Denklemi ve Diploması İhtiyacı” başlıklı konuşma yaptı.

Derya, “Bir süredir yanı başımızda hem ülkemizi ve Türkiye'yi, hem de başka birçok ülkeyi etkileyen önemli gelişme oluyor ve biz KKTC Meclisi olarak bu gelişmeleri layıkıyla istişare etmiyoruz” dedi.

Derya, 27 Kasım 2019’da Türkiye'nin Libya'da bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" akabinde yaşanan bazı uluslararası tartışmaları ve pazar günü gerçekleşen Berlin Konferansı'nın sonuçlarını gündeme taşıma ihtiyacı hissettiğini belirtti.

Doğu Akdeniz Enerji kaynaklarının paylaşımının, bu mücadeleye müdahil olan birçok ülkenin bölgede aldığı pozisyon dolayısıyla uzunca bir süredir karmaşık bir halde olduğunu söyleyen Doğuş Derya, Kasım sonunda Türkiye'nin attığı adımla meselenin yeni bir boyut kazandığını belirtti.

“Türkiye'nin bir süredir kendisini Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden tecrit etmeye yönelik kurulmuş olan bloğa karşı yaptığı bu stratejik hamlenin farklı boyutlarını anlayabilmek için bir kere Libya'nın nasıl bir yer olduğu ve sürece kimlerin nasıl dâhil olduğunu anlamamız gerekiyor” diyen Derya, Libya’da yaşanan gelişmeleri aktardı.

Derya “gunboat” yaklaşımı üzerinden gitmek yerine Türkiye ve Yunanistan’ın Kıbrıs sorununu çözmek üzerinden hareket etmesinin en rasyonel çözüm olduğunu söyleyerek, bu anlamda Anastasiadis’in Türkiye’yi resimden çıkaran yaklaşımının doğru olmadığını belirti. Aynı şekilde, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun federal bir çözüme kavuşması konusunda alacağı diplomatik inisiyatifin geciktirilmemesi gerektiğini anlatan Derya, Türkiye ve Yunanistan arasında gelişecek enerji diyaloğunun her iki ülkenin bölgesel gücünü artırtacağını ifade etti.

Özersay: Politika değişikliğine gittik

Bunun üzerine söz alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmayı daha büyük bir resmin parçası olarak görmenin doğru olduğunu ancak bölgenin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini anlattı.

Bölgede artık “kapsamlı çözüm geldiğinde buralar düzelecek” politikası yerine “bu bölgeleri biz de regüle edeceğiz” diyen bir politika değişikliğine gittiklerini anlatan Özersay, Türkiye ile yapılan kıta sahanlığı anlaşmasının da bu bağlamda bir adım olduğunu dile getirdi.

Özersay, bir süre sonra bölgedeki diğer ülkelerle de anlaşmalar yapılacağını dile getirdi.

Türkiye Libya anlaşmasının bir diğer boyutunun Girit’le doğrudan bağlantısı olduğunu dile getiren Özersay, uluslararası hukuk kurallarına bakıldığında iki farklı görüş olduğunu, birinin ana karayı esas alan, diğerininse ana kara ile ada aynı etkiye sahiptir görüşü olduğunu söyledi.

Şahali: BTHK, GSM operatörlerini denetliyor

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Mobil Operatörlerin Vergi Yükümlülükleri” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

BTHK’nın ülkedeki GSM operatörlerinin faaliyetlerini denetlediğini dile getiren Şahali, kendi hükümet dönemlerinde eksik vergilendirmelerle ilgili adım atıldığını belirtti.

GSM şirketlerinin tabi olduğu vergi sistemini basitleştirmek gerektiğini anlatan Şahali, bu alandaki vergilerden bahsetti.

Gelir kaybına neden olan uygulamaya değinen Şahali, operatörlerin hizmetlerinin ses ve veri olarak ikiye ayrıldığını dile getirdi.

Öte yandan şirketlerin ses iletişimini başka bir şirket ve fatura, data iletişimini bir başka şirket ve fatura ile ücretlendirildiğini anlatan Şahali, günün sonunda devlete ödenen verginin ödenmesi gerekenden az olduğunu söyledi.

Altuğra: Adet görme yaşı 9’a indi

Ardından UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra “Adet Görme Yaşı 9’a İndi” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Konuşmasında insanların sağlık sorunlarındaki artışa işaret eden Altuğra, bunların nedeninin hormonlu ve katkı maddeleri içeren gıdalar olduğunu belirtti.

Danimarka’da, Belçika’da yapılan bilimsel araştırmaların, gelişme çağındaki çocukların hormonlu gıdalardan uzak tutulması gerektiğine dair bulgular gösterdiğini söyleyen Altuğra, ülkede adet görme yaşının 9’lara indiğini belirtti.

Aynı nedenlerle erkek çocukların memelerinde büyüme gözlemlendiğini dile getiren Altuğra, bu hormon sorunları nedeniyle çocukların boylarının da kısa kaldığını dile getirdi.

İnsanların hangi meyve ve sebzenin hangi mevsim yetiştiğini neredeyse unutmuş hale geldiğini dile getiren Altuğra, bu noktada “hormonlu gıda terörünün tehdidinden” kurtulmak için gıdaların organik olup olmadığına dair gerekli işaretlerin konması gerektiğini anlattı.

Okul kantinlerinde sağlıksız ürünlerin satılmamasıyla ilgili adımlar atıldığını, bunların artması gerektiğini dile getiren Altuğra, toplum sağlığı için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Şahiner: Sepet güncelliğini kaybetti

CTP milletvekili Salahi Şahiner de “Hayat pahalılığını belirleyen ürün sepetinin güncelliği” konusunda konuştu.

Hayat pahalılığının belirlenmesinin ve enflasyon oranının belirlenmesinin çok zor bir görev olduğunu belirten Şahiner, bu süreçte yapılan işler ve atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Bu rakamların ne kadar önemli olduğuna işaret eden Şahiner, bu rakamların kamuoyunun beklendiği gibi olmamasına da değinerek bu konunun incelenmesi gerektiğini söyledi.

Şahiner, ürün sepetinin nasıl oluşturulması gerektiğiyle ilgili bilgi vererek, İstatistik Kurumu’nun buradaki rolü ve yıllık bazda belirlenmesi gerekenlere de örnekler verdi.

Özdenefe: İç tüzük uygulanmalı

Özdenefe, Şahiner’in konuşmasının ardından söz alarak, hiçbir zaman “niye 50 milletvekili de Genel Kurul’da bulunmuyor” gibi bir söylemi olmadığını ancak dünkü gibi kimsenin olmadığı zamanlarda tüzük ihlali yapıldığını yineledi.

Bunun kabul edilemez olduğunu, Meclis oturumlarında hükümetten hiç kimsenin bulunmamasının kabul edilebilir olamayacağını, bu durumun devam etmesi halinde de sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Özdenefe, kendilerinin sadece Meclis İç Tüzüğü’nün uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.

Hamzaoğulları, balıkçıların sorunlarını aktardı

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, geçmişte farklı günlerde toplanan Genel Kurul’a işaret ederek Bakanlar Kurulu’nun perşembe günleri yapılmasının mesaiyle uyumlu olması nedeniyle tercih edildiğini, istenirse yeniden bu yönde karar alınabileceğini kaydetti.

Hamzaoğulları, 331 balıkçının doğrudan gelir desteğinden yararlandığını ancak sadece 64 balıkçının sigortasını yatırdığını söyledi.

“Sosyal Sigortasını ödeyen balıkçılar” konusunda konuşan Hamzaoğulları, geçmişte yetkililere balıkçılarla ilgili sorduğu sorular ve aldığı cevapları sıralayarak, balıkçılara verilen doğrudan gelir desteği hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Meclis Genel Kurulu’nda dün Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekilliğinin AKPA Heyet Üyesinin değişikliğine ilişkin tezkeresi ele alındı, UBP Milletvekili Ersan Saner’in yerine UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın atandığı bilgisi verildi. Tezkere oylanarak kabul edildi.