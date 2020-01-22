Kırmızıçizgi belli

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu, cumhurbaşkanı adayı önerisini görüşmek üzere dün akşam toplandı.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası konferans salonunda yer alan toplantıda YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak seçilmesi kararı alındı.
Toplantının ardından Parti Meclisinin aldığı kararı YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz açıkladı.
Büyükyılmaz, ‘parti için meclise giremez, cumhurbaşkanı adayı çıkartamaz’ diyenler olduğunu belirterek, buna rağmen YDP’nin hedeflerine adım adım ilerlediğini söyledi.
Büyükyılmaz, “Türkiye’siz bir Kıbrıs masası oluşturmak için YDP’yi bu ortamdan uzak tutmaya çalıştılar. Hiçbir güç YDP’yi hedeflerinden koparamayacaktır. Türkiye’siz bir masa, Türkiye’siz bir KKTC istemiyoruz” dedi.
Büyükyılmaz’ın ardından konuşan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, parti menfaatini değil devleti düşündüklerini ifade ederek, büyük bir mücadele ile bayrağı en güzel şekilde dalgalandıracaklarını kaydetti.
Seçim, Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığını ifade ederek, seçimi KKTC’yi olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti’ni de yakından ilgilendirdiğini söyledi.
Arıklı, Yeniden Doğuş Partisi cumhurbaşkanı adayı olarak, seçimi kazanması halinde Rum tarafıyla asla federasyon görüşmeyeceğini açıkladı.
Arıklı, inanmadığı bir davayı müzakere masasında tartışmayacağını söyledi ve “Ben ancak KKTC’nin de içinde olduğu iki devletli çözümü konuşurum” dedi.
Arıklı, “Bana bu onurlu, şerefli görevi layık gören MYK başta olmak üzere değerli parti meclisi üyelerine şükranlarımı arz ediyorum. Emanet büyük, emanet kutsal, bu emanet 1985’lerden beri yürüyen bu kervanın emaneti. Bu emaneti hakkıyla layıkıyla yerine ulaştırabilmek için meşaleyi yerine ulaştırmak için, hep birlikte bütün gücümüzle şerefimizle namusumuzla mücadele ederek oraya taşıyacağız. Bu bizim görevimiz” dedi.
OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari