Önemli isimler konuştu

YÖDAK Üniversiteler Arası Koordinasyon Kurulu Konferans Salonu’nda dün düzenlenen Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumunda, “Bilim diplomasisinin önemi, kavramın doğuşu ve yayılışı ile en iyi örnekler” konuşuldu.

Forum kapsamında, KKTC’de siyasetin ileri gelen isimleri ile dünyada fark yaratan uluslararası profesyoneller, akademisyenler ve üniversite öğrencileri bir araya getirildi.

Gün boyu devam eden “Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu”nda, “Bilim diplomasisi bizim için neden önemli?”, “Bilim diplomasisi kavramının doğuşu ve yayılışı”, “Bilim diplomasisi nedir: kapsam ve tanımlar”, “Bilim diplomasisinin en iyi uygulamaları: uluslararası örnekler”, “KKTC, bilim ve teknolojiyi kullanarak nasıl ileriye gidebilir?”, “Geleceğe bakış: somut adımlar” gibi oturum ve paneller yer aldı.

Forumda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Kültür Üniversitesi Eski Rektörü ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semahat Demir, Fransa Le Havre Üniversitesi Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Pierre Bruno Ruffini, Moskova RUDN Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Olga Krasnyak, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, TABİP Başkan Danışmanı Tayfun Kalkan ve TABİP Koordinatörü Pınar Ünal da konuştu.

Erhürman: Bilim diplomasisi önemli bir araç

Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu’nun açılışında konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bilim diplomasisinin eğitim alanındaki mukayeseli avantajın kullanılması yoluyla Kıbrıs Türk halkının kendini, çözüm iradesini ve barış inşa çabasını anlatmak, daha net bir şekilde “Kıbrıs Türk halkı vardır” demek için önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Erhürman, bu toplantının bu önemli aracı önlerine sunduğunu ve devamın geleceğine inandığını kaydetti.

KKTC’nin eğitim alanında mukayeseli bir avantajı olduğunu da ifade eden Erhürman bu mukayeseli avantajın dünyaya varlıklarını göstermek, çözüm iradesi ve barış çabalarını dünyaya anlatabilmek için çok daha etkin kullanabilmeleri gerektiğini kaydetti.

KKTC’nin turizm ve eğitim alanında mukayeseli avantajı olduğunu belirten Erhürman, üniversite sayısının, dışardan gelip üniversitelerde okuyan öğrenci sayısının ve üniversitelerde görev yapan öğretim üyesi sayısının nüfusa kıyaslandığı zaman hiç de azımsanacak sayılar olmadığını vurguladı.

Akıncı: Tercih edilen gerginlik

Himayelerinde düzenlenen “Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu”nun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bilimin de diplomasinin de ortak hedefi insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını, daha iyi ve güzele doğru yol almasını sağlamaktır” dedi.

Bilim diplomasisine en fazla ihtiyaç duyulan alanının Doğu Akdeniz olduğunu kaydeden Akıncı, “Doğal gaz konusunda ikiye ayrılan bir yolun kavşağındayız. Ya gerginlik diplomasisi tercih edilecek -ki bugün yapılan budur; Rum dostlarımızın bizim kendilerine sunduğumuz önerileri geri çevirerek yapmaya çalıştıkları budur- ya da gelişmeler bilimsel verilere kulak verilerek iş birliğine evrilecek. Şu anda bunun işaretleri yoktur” şeklinde konuştu.

Hasgüler de konuştu

Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu’nun açılışında konuşan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda bilim diplomasisi üzerinden birçok ülkenin ve milletin yaşadığı sorunlara ilaç olacak etkinlikler düzenleyecek güce sahip olduğunu söyledi.

Hasgüler, “Üniversitelerde okuyan öğrenciler “excelde” bir satır değil, bizim bilim ataşemizdir. Ülkenin karar vericileri bilim diplomasisi alanında üniversitelerimizi tam olarak değerlendiremiyor” dedi.