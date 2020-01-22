4 boru koptu

Çiğdem AYDIN

Kıbrıs için hayati önem taşıyan ‘Asrın Projesi’ kapsamında Anamur suyunu Geçitköy barajına taşıyan boruların 4 tanesinde ezilme ve kopma sorunu yaşandığı, Türkiye Devlet Su İşleri’nin (DSİ)‘tamirat çalışmalarını hava koşullarına göre sürdürdüğü belirtildi.

Diyalog’a konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, hava koşulları nedeniyle çalışmaların zaman zaman olumsuz yönde etkilendiğini belirtirken, Geçitköy barajında halen 10 milyon metre küp su bulunduğunu ve bu miktarın KKTC’nin 8 ile10 aylık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.

Ortaya çıkan bu durum nedeniyle tüm maliyetin DSİ tarafından karşılanacağını belirten Oğuz, son durumu şöyle özetledi:

“Arıza tespit edildi, Türkiye Devlet Su İşleri gerekli çalışmalara başladı. Ne zaman tamamlanacağı ile ilgili şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü arızalar denizin 250 metre derinliğinde meydana geldi. Dolayısıyla bize verilen bilgi çalışmalar hava koşullarına göre sürdürülüyor.”

Yeterli su var

Bakan Oğuz, onarım maliyetinin tamamen DSİ tarafından karşılanacağını ifade etti.

İhale yapıldığını, ihaleye çıkan firma ile irtibat sağlandığını kaydeden Oğuz, “Şu anda kısa 4 boruda ezilme ve kopma şeklinde arızalar var. 250 metre derinlikte sabit noktadan hareketli noktaya geçen yerde bağlama borusunda bir kopma oldu. İki tarafta da kontroller yapılıyor ki ileride bizim taraftan da benzer bir arıza oluşmasın” dedi.

Oğuz, Geçitköy barajında şu anda 20 milyon metreküp su bulunduğunu belirterek, 10 aylık ihtiyacı karşılayabileceğini vurguladı. Oğuz ayrıca, “Diğer tüm barajlarımız da hemen hemen yüzde yüz doluluk oranına ulaştı” şeklinde konuştu.