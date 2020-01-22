Ailesi çok üzgün

Ömer KADİROĞLU

Çocukluk çağında yakalandığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığı ile yıllarca mücadele eden 18 yaşındaki Mehmet Bilokcuoğlu sevenlerine veda etti. Bilokcuoğlu’nun ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Bilokcuoğlu dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin gözyaşları arasında Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bilokcuoğlu’nun cenazesine ailesi, yakınları, bazı siyasiler ve çok sayıda seveni katıldı.

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) nedir?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan ve sadece erkek çocuklarında görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir protein eksiktir. Bu proteinin eksikliğinde kaslar giderek zayıflar ve kas dokusunun yerini yağ dokusu alır.