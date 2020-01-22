TIR’a sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Annesi tarafından, babasından gizli bir şekilde Türkiye’ye kaçırılan 4 yaşındaki çocuğu TIR’la Gazimağusa Limanı’ndan çıkaran şoför Ayhan Çukadar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarılarak davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Şükrü Hafız, zanlı Ayhan Çukadar’ın, 2 Ocak 2020 tarihinde, 4 yaşındaki kız çocuğunu babasından gizlice Türkiye’ye kaçıran Alev Mercan’a yardım ettiğini ve çocuğu kullanımındaki TIR’a saklayarak muhaceret işlemi yaptırmadan gemiye soktuğunu söyledi. Çocuğun babası olan Derviş Mercan’ın 8 Ocak’ta polise şikâyetçi olduğunu belirten Hafız, yapılan inceleme sonucunda annenin de aynı gün muhaceret işlemi yaptırarak ülkeden çıktığını ve zanlının çocuğu aracına alarak muhaceretsiz bir şekilde gemiye soktuğunu tespit ettiklerini söyledi. Zanlının, 17 Ocak 2020 tarihinde KKTC’ye girdiği esnada tespit edildiğini aktaran Hafız, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.