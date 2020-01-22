Hüseyin ÇİÇEK
Annesi tarafından, babasından gizli bir şekilde Türkiye’ye kaçırılan 4 yaşındaki çocuğu TIR’la Gazimağusa Limanı’ndan çıkaran şoför Ayhan Çukadar hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarılarak davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.
Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Şükrü Hafız, zanlı Ayhan Çukadar’ın, 2 Ocak 2020 tarihinde, 4 yaşındaki kız çocuğunu babasından gizlice Türkiye’ye kaçıran Alev Mercan’a yardım ettiğini ve çocuğu kullanımındaki TIR’a saklayarak muhaceret işlemi yaptırmadan gemiye soktuğunu söyledi. Çocuğun babası olan Derviş Mercan’ın 8 Ocak’ta polise şikâyetçi olduğunu belirten Hafız, yapılan inceleme sonucunda annenin de aynı gün muhaceret işlemi yaptırarak ülkeden çıktığını ve zanlının çocuğu aracına alarak muhaceretsiz bir şekilde gemiye soktuğunu tespit ettiklerini söyledi. Zanlının, 17 Ocak 2020 tarihinde KKTC’ye girdiği esnada tespit edildiğini aktaran Hafız, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.
Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.
TIR’a sakladı
4 yaşındaki çocuğun annesi tarafından kaçırılmasına yardım eden şoför Ayhan Çukadar cezaevine gönderildi
Hüseyin ÇİÇEK
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OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari