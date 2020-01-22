Birlik çağrısı yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, parti içi dargınlıkların böylesi önemli bir cumhurbaşkanlığı yarışında bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Tatar, seçimini kazanacaklarına inandığını söyledi.
Başbakan Tatar, başlatılan kitle toplantılarını dün akşam da sürdürdü.
Tatar, kitle toplantıları çerçevesinde Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde halkla buluştu.
Başbakan Ersin Tatar, 20 yıldır siyasetin her kademesinde hizmet verdiğini anımsatarak, şimdi de partisinin uygun gördüğü cumhurbaşkanlığı görevine aday olduğunu ve bu göreve layık gösterilmesinin kendisi için bir onur olduğunu söyledi.
Tatar, UBP’nin ülkenin teminatı olduğunu kaydederek, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde gelecekte var olmasının da sigortası olacağını vurguladı.
Parti içi dargınlıkların böylesi önemli bir cumhurbaşkanlığı yarışında bir kenara bırakılması gerektiğini söyleyen Başbakan Tatar, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Tatar: Örgütler çok çalışmalı
Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Tatar, yıllardır devam eden uzun süreçli federasyon görüşmeleri bulunduğuna işaret ederek, iki devlet yanında alternatiflerin de masada konuşulması gerektiğini söyledi.
Tatar, Türkiye’nin etkin fiili garantisi ile yan yana işbirliği içinde yaşayan iki devlet, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin edebileceği egemen eşitlik temelinin önemli olduğunu ifade etti.
Anavatan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamleleri ile KKTC’nin denizlerde Türkiye için de çok önemli noktaya geldiğini belirten Tatar, Türkiye ile birlikte siyaset geliştirme, güçlü bir KKTC yaratma, büyük projelere imza atma ve ülkede güvenli bir gelecek yaratma adına cumhurbaşkanlığı makamının UBP’de olmasının önemini anlattı.
Tatar, tüm örgütlerle gece gündüz çalışarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarına inanç belirterek, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini, KKTC gerçeğini dünyaya anlatıp halkını en iyi şekilde dünyada temsil edeceğini söyledi.
Saner: Tatar’ı saraya taşıyacağız
UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner de, UBP’nin Kıbrıs Türk halkının her platformdaki savunucusu olarak bu seçimlerde de birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşacağına inanç belirterek, yeni bir gelecek için halkın adayı olan Ersin Tatar’ı saraya taşıyacaklarını söyledi.
UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz de, cumhurbaşkanlığı seçimini UBP’nin kazanmasının önemine işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, garantisi ve geleceği söz konusu olduğunda dargınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti.
OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - 1 gün Önce kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak