Üreticilerin dikkatine

Veteriner Dairesi, küçükbaş hayvan üreticilerinin güncel hayvan sayılarını Aralık sonuna kadar Veteriner Dairesine bildirmesi gerektiğini duyurdu.

Yapılan duyuruda, aralık sonunda gerekli bildirimi yapmayan üreticilerin doğrudan gelir desteklerinden yararlanamayacağı uyarısında da bulunuldu.

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin haziran ve aralıkta Dairedeki hayvan bilgilerini güncellemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda Bölge Veteriner Dairelerinden temin edilecek bildirim formlarına işletmelerinde bulunan küçükbaş hayvan sayısını kulak numaraları ile birlikte yazıp teslim etmesi; yeni işletme açan üreticilerin de söz konusu bildirim formlarına ek olarak Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden temin edilecek 2021 yılı üyelik belgesi doldurup sunması gerektiği kaydedildi.

Brucella tazminatları ödendi



Öte yandan Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella hastalığından dolayı hayvanları zarar gören 27 üreticiye, 30 büyükbaş ve 160 küçükbaş hayvan vakası için toplam 210 bin TL tazminat ödedi.Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın açıklamasına göre, üreticilerin tazminat çeklerini, kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini duyurdu.