İki kesimde 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 3 can kaybı olurken, 273 yeni vaka belirlendi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 84 bin 456 test sonucunda 492 yeni vaka saptandı, 60 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 bin 135 Covid-19 testi yapıldığını ve 216'sı yerel 273 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, tedavisi tamamlanan 340 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamada, 1 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 56 kişinin de daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

216 yerel vakadan, 78’i Lefkoşa, 63’ü Girne, 42’si Gazimağusa, 12’si Güzelyurt, 13’ü İskele ve 8’i de Lefke bölgesinden...

Covid-19 genel tablo



Yapılan toplam test sayısı: 4.135.307. Toplam vaka sayısı: 29.144. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 25.887. Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3155. Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 78. Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 3054. Toplam kaybedilen hasta sayısı: 104. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 23.

8 bin 201 aşı

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün 8 bin 201 aşı yapıldığını da belirtti.

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre ise son 24 saat içerisinde 557 bileklik takıldı ve 567’sinin de takibi sonlandırıldı. Böylece takip edilen toplam bileklik sayısı 7 bin 344’e, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı da 89 bin 437’ye ulaştı.

Güneyde son durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 84 bin 456 test sonucunda 492 yeni vaka saptandı, 60 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı pandeminin başından beri tespit edilen vaka sayısının 134 bin 965, toplam can kayıplarının 598'e ulaştığını açıkladı.

Tedavi gören hasta sayısının 116, durumu ciddi olanların sayısının da 47 olduğu bildirildi.