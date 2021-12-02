Keskin nişancılar görevde

Güney Kıbrıs, dünya çapında bir milyar 400 milyon inananın dikkatlerini siyasi açıdan da üzerine çekme beklentisiyle Roma Katolik Kilisesi lideri Papa Francis’i devlet başkanı olarak karşılamaya hazırlanıyor.

Papa Francis’in bugün saat 15.30’da Larnaka Havaalanı’na ulaşmasıyla başlayacak 3 günlük Güney Kıbrıs ziyaretinde, güvenliğini sağlamak için 567 Rum polis memuru ve uçar imkânlar dışında, Vatikan ile istişare içerisinde, beraberinde Ada’ya gelecek 100 kişiden oluşan Papa’nın İsviçreli muhafız grubu çalışacak.

Alithia gazetesi “Kıbrıs 1.4 Milyar İnananla Papa’yı Karşılamaya Hazır… Yollar ve GSP Stadı Kapanıyor” başlıklı haberinde Papa’nın kullanacağı bütün güzergâhlar, kalacağı otel ve çevresiyle, yarın saat 10.00’da ayin düzenleyeceği GSP stadı çevresinde kuş uçurtulmadığını, güvenlik kameralarıyla izlenecek olan stada gireceklerin sıkı kontrolden geçirileceğini yazdı.



GSP stadının yarınki ayine hazırlanması çalışmalarının devam ettiğini, 7 bin inanan ve bin kişilik protokolün katılacağı ayinin Papa’nın beraberindeki 77 ve akreditasyon alacak 200’ün üzerinde gazeteci tarafından dünya çapındaki 1.4 milyar inanana aktarılacağını yazan gazete; Papa’yı görmek isteyen başka ülkelerden kişilerin Güney’e akın ettiğini bildirdi.Papa’nın 3 günlük Güney Kıbrıs ziyaretinin 500 bin Euro’ya mal olacağını ancak masrafın bir kısmını Vatikan’ın karşılayacağını yazan gazeteye göre Rum yönetimi, Papa’nın ziyaretinin getireceği artıları masrafından daha çok önemsiyor.Papa Güney Kıbrıs’taki temaslarının zirve noktasını Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum devlet yetkilileriyle görüşmeleri oluşturacak. Öncesinde, din adamları, inananlar, kilise dernek ve örgütlerinin yetkilileriyle görüşecek.Yarın ise Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ve Sen Sinod Meclisi ile görüşecek olan Papa büyük ayin için GSP’ye geçecek. Papa Francis Timiu Stavru kilisesinde mülteciler ile birlikte ayin düzenleyecek ve cumartesi sabahı heyeti ile birlikte Güney Kıbrıs’tan ayrılacak.