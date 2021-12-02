Hayati önemi var

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, pandemide hastane yatışlarına ilişkin son üç ayın ortalama verilerine göre, hastaların yüzde 55’inin aşsız, yaklaşık yüzde 40’ının da çift doz aşı olup hatırlatma (3.doz) aşısını olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi. Oygar, Covid-19’dan hayatını kaybeden kişilerin ise yüzde 70’inin aşısız, yüzde 27’sinin de hatırlatma dozunu yaptırmayan kişiler olduğunu belirtti. Oygar, Coronavirüs ile mücadelede aşılanmanın önemine işaret ederek, vatandaşlara aşı olmaları için çağrı yaptı.

Oygar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ndeki (Pandemi Hastanesi) 24 yataklı yoğun bakım servisinin kapasitesinin artırılması ve hastanede görev hemşire sayısının artırılması için gerekli adımların atıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar Dr. Deren Oygar 24 yataklı yoğun bakım servisinin kapasitesinin artırılmasına için hastanenin 12 acil müşahede yatağının yoğun bakım servisi olarak hizmet vermesi için hazır hale getirildiğini söyledi.

Deren Oygar, Pandemi Hastanesi’nde görev yapan 75 hemşireye ek olarak, diğer servislerden 8 hemşirenin de buraya sevk edilmesiyle hemşire sayısının 83’e çıkarılacağını bildirdi.

Artan vaka sayıları karşısında herkese düşen sorumluluklara işaret eden Oygar, “Hem toplumun hem kendi sağlımızı ve çocuklarımızın sağlığını korumak ve sağlık sisteminin çökmemesi için her birey kendine düşen görevi, sorumluluğu yapmak durumunda. Yapmadığımız sürece sadece sağlık çalışanlarının bu yükü görevi götürmesini bekleyemeyiz.” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Oygar, şöyle konuştu:



“Pandemi Hastanesinin A, B ve C blokları olmak üzere 100’e yakın yatak kapasitesi var. Buna ilaveten, 8-9 ay önce, Psikiyatri Hastanesi’nin kullanılmayan bir kolu da düzenlenerek 40 yataklı bir servis de açılmıştı. Normal servis olarak toplamda 140 yatak kapasitesi bulunuyor. Yoğum bakım servisi 24 yatak kapasiteli. Ayrıyeten hastanede acil müşahede yatağı olarak planlanan ancak yoğun bakıma da çevrilebilen 12 yataklı yataklı bölüm, monitör ve vantilatörleriyle birlikte, hazır hale getirildi.”

Hayatını kaybedenlerin yüzde 70’i aşısız

Müsteşar Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın pandemide hastane yatışlarına ilişkin son üç ayın ortalama verilerine göre, hastaların yüzde 55’inin aşsız, yaklaşık yüzde 40’ının da çift doz aşı olup hatırlatma (3.doz) aşısını olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Oygar, aynı dönem içinde, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 51’inin aşısız, yüzde 45’inin ise çift doz aşı olup, 3’üncü doz hatırlatma aşısını olmayan kişilerin oluşturduğunu kaydetti. Oygar, ülkede Covid-19’dan hayatını kaybeden kişilerin yüzde 70’inin aşısız, yüzde 27’sinin de hatırlatma dozunu yaptırmayan kişiler olduğunu belirtti.

Kurallara uyun

Coronavirüs ile mücadelede aşılanmanın önemine işaret ederek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısını yineleyen, Oygar, yoğun bakımda tedavi gören kişilerin ağırlıklı olarak 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler olduğuna ve özellikle bu kişilerin hatırlatma aşılarını da olmalarının önemli olduğuna dikkat çekti.

Oygar, aşılanmanın yanı sıra maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının da önemli olduğuna işaret ederek, “Özellikle kış aylarında kapalı alanlarda olacağımız bugünlerde bu kurallara uyulması önemlidir” diye konuştu.

Her birey kendine düşen görevi yapmalı

Oygar, ülkede son zamanlarda vakalarda yaşanan artışa ilişkin olarak, “Virüslerin doğal döngüsü nedeniyle zaman zaman peak yapma özellikleri bulunuyor. Özellikle kış aylarında peak yapmaları bekleniyor ve tüm dünyada virüs peak’e doğru doğal bir seyri var. Bizim ülkemizde de böyle. İkinci olarak da kış aylarında kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdiğimiz için virüsü insanların bir birlerine ulaştırmaları artıyor” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 11:41