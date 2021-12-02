Servet vergisi talebi: Hemen şimdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliğin ‘asgari ücretli çalışanın vergi yükünü iki katına çıkaracağını’ savundu.

Büyükoğlu, Mevcut Gelir Vergisi Yasası’nda yapılacak değişiklikle, özel indirim oranının alt sınırının yüzde 10’dan yüzde 0’a kadar indirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirilmesini, matrah dilimlerine göre belirlenen vergi oranlarının alt vergi diliminin yüzde 10’dan yüzde 20’ye, üst sınırın ise yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarılmasını ‘’kabul edilemez’’ olarak nitelendirdi.

Servet vergisi uygulanması talebinde bulunan Büyükoğlu, “Elinde hiçbir şey kalmayandan daha çok almaya çalışmak ne gerçekçi bir çözümdür, ne de akla, vicdana sığar” dedi.

Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Ultrazengin kesiminin servetlerine getirilecek vergilerle kimse etkilenmeden kriz çözülebilecekken, hükümet edenlerin dar gelirli çalışan kesime yüklendikçe yüklenmesi kabul edilemezdir’’ ifadelerini kullandı.



Emekçi kesimin zamlar, enflasyon, pandemi ve TL’nin değer kaybı ile zaten zor durumda olduğunu kaydeden Büyükoğlu, ‘’Destek olunması gereken yerde köstek olunmaya, zengini koruyup emeğiyle çalışana yüklenmeye devam ediyorlar’’ dedi.

HAKSEN yürüyüş düzenliyor

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) yarın, engellilerin çözülemeyen sorunlarına dikkat çekmek maksadıyla Meclis’e yürüyecek.

Verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisine yürüyüş, Kuğulu Park’tan saat 10.00’da başlayacak.

Dernek ve HAKSEN’in engellilerin yıllardır görmezden gelinen sorunlarına dikkat çekmek maksadıyla daha önceleri de ortak eylem yaptığı kaydedilen açıklamada, “Hem engelli insanlarımız, hem aileleri hem de tüm halkımız buluşmaya davetlidir. Konuya duyarlı olduğuna inandığımız tüm dost sendikaları da sokakta birlikte olmaya çağırıyoruz. Engellilerin sorunları, ancak sesimizi yükselterek çözülebilir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 11:42