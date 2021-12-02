Oldukça iddialı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinden sonra CTP’nin iktidar olacağını ve ülkede Euro’ya geçiş meselesini konuşacaklarını söyledi.

Erhürman, Girne İlçesi Çatalköy Ocak Örgütü’nün düzenlediği dayanışma yemeğine katılarak bölge halkına seçime yönelik hedeflerini anlattı.

Etkinlikte Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne İlçe yöneticileri ve milletvekilleri de hazır bulundu.

23 Ocak’ta gerçekleştirilecek erken genel seçimlerin ardından hükümeti yine CTP’nin kuracağını söyleyen Erhürman, “Yeni siyaset denilerek Sarayönü politikasına geri dönenlerin, geçmişte CTP sayesinde Kıbrıs Türk halkının tırnaklarını kazıyarak elde ettiği kazanımları birer birer yok etmeye çalıştığını” öne sürdü ve göreve geldikten sonra bu zihniyete de “dur” diyeceklerini vurguladı.

Erhürman, 2018 yılında CTP’nin hükümet olduğu dönemde de döviz krizi yaşandığını ve o dönem yaptıklarının tarihe not edildiğini ifade ettiği konuşmasında, CTP ile diğer partilerin farkının bu noktada ortaya çıktığını söyledi.

“Euro meselesini CTP konuşacak”

Erhürman, konuşmasına şöyle devam etti:

“CTP geliyor, Kıbrıs Türk halkı kendi ayakları üzerinde duruyor. CTP geliyor, çözüm umutları yeniden yeşeriyor. CTP geliyor, çözüm için doğru zemine yeniden basmaya geliyor. CTP geliyor, Avrupa’yla yeniden buluşuyoruz. CTP geliyor, halkımızı dünyaya yeniden açıyoruz. Euro meselesini CTP konuşacak. Okullarda tam gün eğitimi ve fırsat eşitliğini de CTP konuşacak. Yerel gelirlerimizle yerel giderlerimizi karşılamayı CTP konuşacak. Bu seçimden sonra hükümeti yine CTP kuracak.”



Etkinlikte ayrıca CTP Çatalköy Belediye Başkan adayı Ceyhun Kırok, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi birer konuşma yaptı.

Çukurovalıları ziyaret etti

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, seçimlerin çok kritik olduğuna dikkat çekti ve ülkede yaşananların Kıbrıs Türk halkının kaderi olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, seçimlerde demokratik refleksini ortaya koyması gerektiğini belirten Erhürman, memleketin kırılma noktasında olduğunu savundu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ve CTP Lefkoşa ilçe yöneticilerinin eşlik ettiği CTP Genel Başkanı Erhürman, memleketin genel hali konusunda sıkıntı ve endişe yaşadıklarını vurguladı.

Kriz sürecinde özel sektörü ayakta tutmanın önemine dikkat çeken Erhürman, “2018’de yüzde 29 enflasyon oluştu. Biz hükümetteydik ve memura, özel sektör emeklisine, yüzde 34 hayat pahalılığı verdik” dedi.

Döngünün ancak bu şekilde korunabileceğini söyleyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri de doğru bir zemine oturtmak gerektiğini ifade etti.

Gençlerin yüzde 30’unun işsiz olduğunu vurgulayan Erhürman, bu durumda bile dışarıdan işçi gelmeye devam ettiğini söyledi. Erhürman, “Yapacak çok iş var. Başlattığımız çok iş var. CTP olarak diyoruz ki; bu yaşadıklarımız kaderimiz değildir. Bu seçim bir kırılma noktasıdır. Ya refleks göstereceğiz ya da razı olacağız. Kıbrıs Türk halkı geleceğiyle ilgili kararını verecek” diyerek sözlerine son verdi.

Kurt: Zor günleri aşacağız

Açıklamaya göre, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği Genel Başkanı Sebahattin Kurt da, “İnanıyoruz ki bu zor günleri bir an önce atlatacağız” dedi. Seçimler sonrası yeni bir hükümetin kurulmasıyla birlikte “ekonomik yıkımdan” bir an önce kurtulmak istediklerini kaydeden Kurt, güçlü bir hükümetle, güçlü bir adım atılması gerektiğine dikkat çekti.