Yeni proje başlayacak

İskele Belediyesi’ne bağlı Onur Camping olarak bilinen bölgedeki karavanların tahliyesiyle ilgili davanın sonuçlandığı; İstinaf Mahkemesi’nin karavan alanı olmayan bölgeden karavanların tahliye edilmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

Yazılı açıklamaya göre Belediyenin haklı bulunduğu istinaf davası sonucu uyarınca karavanların tahliyesine Perşembe günü başlandı.

Tahliye sonrasında bölgede belediye tarafından halkın kullanımına yönelik bir proje hayata geçirilecek.

“Karavan Yasası geçmeli”



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyla ilgili açıklamasında, karavan sorununun yalnızca İskele’de değil adanın birçok bölgesinde olduğunu söyledi ve özellikle sahil kesiminde sorunun kronikleştiğini belirtti. Sadıkoğlu, Karavan Yasası’nın bir an önce geçmesi gerektiğini vurguladı.Sadıkoğlu tahliye işlemine İskele Belediyesi personelinin yanı sıra İskele Kaza Mahkemesi’nde görevli icra memurları, Mukayyit ve İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memurlarının da katıldığını kaydetti ve tahliyenin karavanlara da uygulandığını belirtti.Sadıkoğlu, tahliye sonrasında inşa edilecek İskele Sosyal Aktivite, Eğlence ve Rekreasyon Alanı Projesi için ihale sürecinin başladığını kaydetti ve projenin yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olacağını ifade etti.