Pozitif vaka yok

Sağlık Bakanı Ali Pilli dün toplam 396 test yapıldığını ve pozitif vaka tespit edilmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı.

Bugüne kadar toplam 6562 test yapıldığını bir kişinin iyileşerek taburcu edildiğini kaydeden Pilli, 19 kişinin tedavisine devam edildiğini dile getirdi.

Önceki gün 109 olarak açıklanan vaka sayısının dün 108 olduğunu belirten Pilli, bunun Mağusa Devlet Hastanesi’nde bir kişinin testinin pozitif çıktığını ancak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan iki PCR testinin negatif çıktığını anlattı.