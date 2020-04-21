Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı

Çiğdem AYDIN

Coronavirüs krizinin başlamasından sonra ‘Karantina Merkezi’ olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yeni bir kararla ‘tüm hastalar için’ hizmet vermeye başladı. Sağlık Bakanlığı’nın bu kararı sonrasında, bir süreden beri Kolan Hastanesi’nde görev yapan personeli ve sağlık malzemeleri dün yeniden Nalbantoğlu’na taşındı.

Sağlık Bakanlığı’nın bu kararı sonrasında endişelerini dile getiren çalışanlar, düne kadar Coronavirüs hastaları için kullanılan cihazların bugünden itibaren diğer hastalar için kullanılması halinde, ne tür risklerin ortaya çıkacağını bilmediklerini ve büyük bir endişe içinde olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Covid -19 hastaları dışında da tedavilere açıldığını belirtti.

Ali Pilli, hastanenin, 42 yatak kapasiteli yoğun bakımın servisiyle hem Covit-19, hem de diğer hastalar için hazır olduğunu söyledi.

Pilli, Genişletilmiş Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun yarın toplanacağını da açıkladı.

Harmancı açıklama yaptı

Bu arada hastane malzemelerini Kolan’dan, Nalbantoğlu’na taşıyan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, belediye çalışanlarına teşekkür etti. Harmancı sosyal medya paylamışında şunları kaydetti:

“Bugün hastanemizin yeniden taşınma talebine yardımcı olmaktan, sağlık çalışanlarımızın kesintisiz hizmet vermesine katkı koymaktan dolayı mutlu olduğumuzun bilinmesini isterim.

Daha önce dediğim gibi, dün de bugün de yarın da yardımcı olabileceğimiz her konuda elimizi halkımız adına taşın altına koymaktan imtina etmeyiz.”

Sendika tepkili

KAMU-SEN Eğitim Sekreteri Murat Çınaroğlu da dün akşam yaptığı açıklamada, sağlık personelinin endişelerini dile getirdi ve bakanlığa bazı sorular yöneltti.

“Yaklaşık 40 gündür karantina kapsamında olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Tomografi cihazı sadece Covid pozitif olan veya şüpheli hastalar için teknisyen arkadaşlarımıza karantina servisinde gerekli koruma sağlanıp hizmet vermekteydi. Bugün itibarı ile arkadaşlarımıza artık Acil Servisin geri taşınması nedeniyle tüm Acil vakaların da ayni cihazda tetkikinin yapılacağı bildirildi” diyen Çınaroğlu’nun soruları şöyle:

1- Covid pozitif olan hastalar ile acile başvuran hastaların aynı cihazda art arda tetkiklerinin yapılması doğru mu?

2- Tetkiki yapacak teknisyenlerin hem Covid pozitif hastalara hem de acile başvuran hastalara hizmet vermesi doğru mu?

3- 3 - Daha önce karantina kapsamında gerekli korunmanın sağlandığı teknisyen arkadaşlarımıza ayni korunma sağlanacak mı? (Bugün yapılan tetkiklerde sağlanmadı).

4- 4 - Yaklaşık 40 gündür Covid pozitif vakalarla birebir çalışan Radyografer arkadaşlarımıza kaç kez test yapıldı?

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 10:51