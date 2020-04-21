Bu hızla 60 bin kişi için 68 gün gerekecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yaklaşık 60 bin kişinin yaralanmasının öngörüldüğu ücret desteği için dün 880 işverenin başvurduğunu açıkladı. Bakan Sucuoğlu’nun açıkladığı ilk günkü rakama göre, Bin 500 TL haktan 60 bin kişinin yararlanması öngörülüyordu. İlk gün 880 kişinin başvurması nedeniyle 'sürecin aynı hızla ilerlemesi durumunda' başvuruların ancak 68 günde tamamlanacağı belirtiliyor.

Katıldığı bir televizyon programında dün saat 15.50 itibarıyla 880 işverenin müracaat yaptığını ifade eden Bakan Sucuoğlu, dün saat 09.30'da 21 bin başvuru yapılması nedeniyle sistemin bir süreliğine çöktüğünü, daha sonra ise daha az yoğunluk yaşandığını belirtti. Sucuoğlu, başvuruların 24 saat sistemiyle yapılabildiğini anımsattı.

Türkiye Ìş Bankası, Garanti Bankası, İktisat Bankası ve Albank’ın bu sistemin dışında kalmayı istediğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, bu bankalarda işverenin hesapları olduğunu ve bunun çok ciddi bir sıkıntı yarattığını anlattı.

Sucuoğlu, bu bankalara sistemin içine girme çağrısı yaptı.

Beş müsteşar görevlendirildi

Bakanlar Kurulu kararı ile beş müsteşarın bu konuda yetkilendirildiğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, üç haftaya yakın çok yoğun çalışmalar yaptıktan sonra bir çok kriter belirleyerek sektörleri kapalı ve açık olarak belirlediklerini söyledi.

Cuma günü ilk ödemenin yapılabileceği müjdesini veren Bakan Sucuoğlu, tüm ödemelerin 4 veya 6 Mayıs'a kalmaması ve yığılma olmaması için ödemelerin 3-4 günde bir yapılacağını anlattı.