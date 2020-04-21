Güney'de bin 669 test yapıldı

Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı 5 artışla 772’ye ulaştı

Güney'de bin 669 test yapıldı

 Güney Kıbrıs’ta Paskalya tatiline karşın Coronavirüs tahlilleri dün de sürdürüldü ve 5 yeni pozitif vaka 5 ortaya çıktı.
   Rum Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Epidemiyoloji Gözetim Birimi, 5 yeni vakanın toplam bin 669 testten belirlendiğini açıkladı.
   Yapılan açıklamada Güney Kıbrıs’ta mesleki gruplara yönelik 20 bin test çerçevesinde dün bin 171’nin tamamlandığını, toplamda ise 9 bin 720’ye ulaşıldığı ifade edildi.
   Mesleki gruplara yönelik testlerde 2, daha önce teyit edilen vakaların temas zincirinin takip edilmesi sonucu 2, kişisel girişim neticesinde yapılan testlerde ise 1 pozitif vakaya rastlandı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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