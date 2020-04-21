Durum kötü

Hüseyin ÇİÇEK

Corona Virüsü toplu taşımayı da vurdu, Corona Virüsü önlemleri kapsamında faaliyetleri duran otobüs şoförleri, sıfırı tüketmiş durumda, Diyalog muhabirine konuşan Gazimağusa Otobüs Birliği Başkanı İsmail Gürsoy, devletin krizden sonra önlem almaması halinde ülkemizde toplu taşımacılığın biteceğini savundu.

Yılın sadece 165 günü iş yapabildiklerini, geriye kalan 200 gün çalışamadıklarını ve her yıl ödemelerin geç yapıldığını anlatan Gürsoy, bakanlıktan bu yıl sadece 48 günlük taşıma ödeneği alabildiklerini, buna Corona Virüsü etkilerinin de eklenmesiyle sektörün büyük bir darbe aldığını söyledi. Yapılan ödemenin bu yıl harcadıkları mazot parasını bile karşılamadığını aktaran Gürsoy, şu anda taşıma yapamadıklarını da belirterek, otobüs şoförlerinin bu yıl açlığa mahkum olacağı uyarısında bulundu.

Uzun vadeli kredi ve hibe şart

Gürsoy, tek kurtulma şanslarının, en az 5 yıl olacak şekilde ve faizsiz uzun süreli kredi ve hibe olduğunu vurguladı, Gürsoy şöyle devam etti; “eğer hükümet bu krizden sonra toplu taşımacılık sektörünü görmek isterse uzun süreli kredi ve hibe şansını bize tanır aksi halde bu ülkede toplu taşımacılık sona erer.”