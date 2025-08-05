Hep böyle oluyor

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde bin 888 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucunda çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 292 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 12 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; en çok karşılaşılan ihlal 190 sürücünün yasal hız sınırını aşması oldu. Alkollü araç kullanımı nedeniyle 4 kişi hakkında işlem yapılırken, bir sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca, 3 kişi sürüş esnasında cep telefonu kullanırken, 3 sü-rücü emniyet kemeri takmadı. Seyrüsefer ruhsatı olmayan araçlarla ilgili 12 ihlal kaydedildi. Muayene-siz araç kullanan bir sürücü ile sigortasız araç kullanan 4 sürücüye de ceza uygulandı. Trafik levha ve işaretlerine uymayan 7 sürücü, trafik ışıklarına uymayan ise bir sürücü tespit edildi. Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanan 2 kişi hakkında da işlem yapıldı. Diğer trafik suçlarından dolayı ise 64 vaka kayıtlara geçti.

Tehlikeli sürüş yapan ATV sürücüsüne ceza yazıldı

Bu arada İskele - Karpaz anayolunun Long Beach mevkiinde, tehlikeli sürüş yapan ATV sürücüsüne 23 bin 907 TL para, 55 de ceza puanı kesildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; sürücü, seyir halindeyken ATV'nin önünü havaya kaldırarak tehlikeli sürüş yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İskele Polis Müdürlü-ğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından rapor edildi.