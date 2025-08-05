Sorgulanıyorlar

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekipleri tarafından Lefkoşa ve Gönyeli’de gerçekleştirilen “Gürz Operasyonu” kapsamında, 2 adet 9 mm çapında tabanca, bu silahlara ait iki adet şarjör ve toplam 389 adet canlı mermiyle yakalanan Hasan Çay-lı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar yeniden mahkemeye çıkarıldı. Haklarında, “kanunsuz ateş-li silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlamalarıyla soruşturma yürütülen zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verildi. Bu süre içerisinde zanlıların silahları nereden ve neden temin ettiklerine dair araştırma yapılacağı belirtildi. Ayrıca silahların balistik inceleme-ye gönderildiği ancak sonucun henüz çıkmadığı kaydedildi.

Polis, operasyonun 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda başladığını söyledi.

Polis, taksici olan Hasan Çaylı’nın, bir ağacın köküne bir adet Kaçkar marka tabanca ve tabancaya takılı şarjör içerisindeki 5 adet MKE 23 9P ibareli fişeği bıraktığını; Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın JR 736 plakalı araçla gelip teslim almaları üzerine suçüstü yakalandıklarını söyledi. Polis, suçüstü yakala-nan 3 zanlının evlerinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın Gönyeli’deki evinde yapılan aramada mutfak kısmında bir adet Retay 9 mm tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm fişek, 225 adet 9 mm çapında fişek ve 150 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildiğini söyledi.

Polis memuru; zanlı Hasan Çaylı’nın gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Silahları nereden temin ettikleri araştırılıyor

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis; silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis; balistik sonucunun soruşturma açısından önem arz ettiğini de belirtti. Zanlıların silahları nereden ve neden temin ettiklerine dair soruşturma da yaptıklarını kayde-den polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Polis, olayın ciddi bir suç teşkil ettiğini; Ağır Ceza Mahkemesi kapsamına giren bu tür vakaların son dönemde arttığını ve toplumda infial yarattığını kaydederek, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.