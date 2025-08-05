Temizlik seferberliği

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde hem çevre hem de görüntü kirliliğine neden olan hurda araçlar kaldırılıyor. Bölgeyi atıklardan arındırma ve temizleme çalışmaları başlatılırken, Sanayi Dairesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın ortak hareket ettiği belirtildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi, organize sanayi bölgesinde çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları başlattı. Çalışmaların amacı, çevre kirliliğini önlemek ve atıl durumdaki araçların oluşturduğu olumsuz görün-tüyü ortadan kaldırmak olarak açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, temizlik çalışmalarının Sanayi Dairesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın katkılarıyla yürütüldüğü belirtildi.

Bölgedeki uzun süredir terk edilmiş veya yolları işgal eden araçlar, çekiciler yardımıyla bulunduğu yer-den kaldırılarak güvenli alanlara taşınıyor. Aynı zamanda çevre genelinde temizlik ve budama işlemleri gerçekleştiriliyor.

LTB Temizlik Şubesi ve Zabıta Şubesi’nin koordineli olarak sürdürdüğü çalışmalara, polis ekipleri de destek veriyor. Belediye, çalışmaların tamamlanmasının ardından sanayi bölgesinde daha düzenli ve temiz bir çevre hedefliyor.