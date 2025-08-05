2 ayda yargı

Lefkoşa’da 28 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen trafik kontrolünde, sahte kimlik kullanarak polisi yanıltmaya çalışan Kağan Diken yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Polis memuru; zanlının Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, kullanımında bulunan TSR 954 plakalı araçla durdurulduğunu belirtti. Kağan Diken’in görevli memura isminin “Erol Başaran” olduğunu söyleyerek, başka bir kişinin kimliğine büründüğünü ifade eden polis, bu şekilde sahte resmi belge düzenlenmesini sağladığını ve sahtekarlıkla kayıt temini suçunu işlediğini aktardı.

Polis, ayrıca muhaceret kayıtlarından yapılan incelemede, zanlının 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 244 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 31 Temmuz 2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını; mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, 3 günlük sürede 4 ifade temin ettiklerini, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının ülkede izinsiz ikamet ettiğini; yasal statüsü bulunmadığını belirterek tutuklu yargı talebine bulundu. Mahkeme; zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.