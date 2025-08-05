Taksim uyarısı

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’taki bazı siyasilerin, mülkiyet konusundaki tutuklamaları gerekçe göstererek, sınır kapılarının kapatılması yönünde çağrı yapmasını değerlendiren vatandaşlar, böylesi bir hareketin her iki topluma da zarar vereceğini söyledi. Vatandaşlar, 2003’te açılan kapıların yeniden kapatılması halinde ciddi tehlikelerin oluşabileceğine dikkat çekti.

Kıbrıslı Türklerin güneyden alış-verişlerinin arttığı, Kıbrıslı Rumların da kuzeyden akaryakıt aldığını belirten vatandaşlar, sınır kapılarının sadece yakınlaşma açısından değil, ekonomik çıkarlar açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların büyük bir kısmı yeni kapıların açılması yönünde görüş belirtti.

Ne dediler?..

Kenan Giritli

“Karşılıklı tutuklamalar bizleri daha ciddi krizler yaşanacak noktasında endişelendiriyor. Hükümetlerin bu konuda orta bir yol bulmaları lazım. Eğer orta yol bulunmazsa bu iş daha ciddi sıkıntıları getirecektir. Rum tarafı sınır kapılarını kapatmaz ancak kapatırsa ekonomik yönden etkileneceğiz. Mevcutları kapatmak değil yenilerini açmak gerekir.”

Salih Çakırlı

“Mülkiyet sorunu ve karşılıklı tutuklamalar bizleri endişelendiriyor. Çünkü daha ciddi krizler yaşanabilir. Tutuklamalar artacak ve her iki taraf da halk huzur içinde olmasın diye elinden geleni yapıyor. Sınır kapıları kapatılırsa her iki toplum da ekonomik yönden olumsuz etkilenecektir.”

Yaşar Kızıltan

“Mülkiyet sorunu ve karşılıklı tutuklamalar nedeniyle daha büyük krizler yaşanabilir ve bu da bizi endişelendiriyor. Bu konuda bir çözüm de üretilemiyor. Rum tarafı sınır kapılarını da kapatabilir. Ama büyük bir yanlışlık yapmış olur. Sınır kapıları kapanırsa bir şey yapamayız. Devletin bir çözüm bulmasını bekleyeceğiz. Ekonomik olarak sınır kapıları kapanırsa olumsuzluklar yaşanır ve etkileniriz.”

İbrahim Emindayı

“Mülkiyet sorunu ve karşılıklı tutuklamalar iki taraf arasında çok ciddi bir krize yol açabilir. Bu olasılık bizleri endişelendiriyor. Rum hiçbir şeye bizi kabul etmiyor ve böylesi bir ortamda daha ciddi krizler yaşanabilir. Sınır kapılarının kapanması söz konusu olamaz. Ancak kapanırsa bizim için daha iyi olur, çünkü bize bir faydası yoktur.”

Şemsettin Yazgın

“Bana göre mülkiyet sorunu ve karşılıklı tutuklamalar daha ciddi sorunları doğurur. Bu ihtimal beni endişelendiriyor. Bu tutuklanmaların yaşanması yerine iki lider de oturup bir orta yolu bulmalıdır. Rum sınır kapılarını kapatamaz. Kapattı mı her iki taraf işin de sıkıntı olur.”

Hasan Altıparmak

“Mülkiyet sorunu ve karşılıklı tutuklamalar yeni krizilere neden olabilir. İki taraf da oturup bu durumu değerlendirip orta yol bulmalıdır. Rum tarafı sınır kapılarını kapatabilir. Bu aşamada olmayacak diye bir durum yok. Sınır kapıları kapanırsa ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Kapılar açık olduğunda insanlar güneyden de ucuz alışveriş yapabilir ancak kapılar kapanırsa ekonomik yönden sıkıntılar yaşarız.”

Teyfik İlman

“Mülkiyet konusunda suçlu devlettir. Kimin malının koçanını kime verdiler? Biz güneyden gelenleri ve Türkiye’den gelenleri bir kenara bırakın ortalık İranlı, İsrailli ve Rus doldu. Her tarafı sattılar koçan verdiler şimdi de ayıkla pirincin taşını. Sınır kapıları kapanırsa Rum kendi kaybeder. Kapanmaması gerekir çünkü savundukları şey Kıbrıs’ın bir bütün olduğudur.”

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Özkan Yertayfur

“İşlerimiz zaten kötü, çoğumuz siftah etmiyor. Esnafın yaşaması için kapıların açık olması şarttır. Daha fazla kapı açılmasını bekliyorum. Metehan’da insanlar sıcakta arabada geçiş yapmak için beklerken pişiyor.”

Faysal Dağdelen

“Arasta esnafının iş çok zor çünkü turist yok. Asgari ücret artınca işler daha da kötüleşti. Esnaf çıkmaza girdi. Herkesin beklentisi turist gelmesidir, turist olmayınca bitiyor.”

Şakir Raman

“Turistler artık eskisi gibi alışveriş yapmıyor. Çünkü kuzey fiyat olarak cazip değil. Her şey çok pahalı oldu. Eskiden yemeklerimizi uygun buluyorlardı şimdi almıyorlar. Sadece bakıp geçiyorlar. Kuzeydekiler bile güneye gidip alışveriş yapıyor.”

Mustafa Yüksekbaş

“Arasta esnafı müşteri bekliyor. Turist sayısı azaldı, işler durdu. Belki sıcaklardan dolayıdır ama nedenini tam olarak bilemiyorum. Arasta boş kaldı.”

Şaziye Kofalı

“40 yıldır çarşıdayım. Fiyatları normal tutarsan fahiş etiketler koymasan iyi-kötü satış yapılabilirsin ama eski işlerimiz yok. Eskiden müşterilere yetişemezdik.”

Bünyamin Yüksekbaş

“Çarşı boş kaldı, ülkeye gelen turist azaldı. Lokmacıdan gelenler genelde tur atıp gidiyor. Daha önce güneyden gelişler çok fazlaydı. Güney yönetimi bunu görünce önlem aldılar, vergileri düşürdüler ve vatandaşlarını ülkelerinde tuttular. Biz ise yerimizde saydık, önlem almadık.”

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025, 10:08