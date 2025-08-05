Güç birliği yapılmalı

Lefkoşa’da düzenlenen “Türk Dünyası Lefkoşa Şiir Akşamları” etkinliğinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası Yüksek Hizmet Ödülü ile Türk Edebiyatı Vakfı Ahmet Kabaklı Ödülü’ne layık görüldü.

Konuşmasında, Türk dünyasından sanatçıları KKTC’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kültür ve sanatın Kıbrıs Türkü’nün direnişinde önemli rol oynadığını vurguladı. Tatar, 300 milyonluk nüfusu sahip olan Türk Dünyası’yla yakınlaşma ve dil birliğinin güçlenmesi gerek-tiğine dikkat çekti.

Dede Korkut’un anlatılarını içeren sergi açıldı

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk halklarının ortak kültür mirası olan Dede Korkut’un anlatılarını içeren sergi açıldı.

KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Kosova, Başkurdistan, Tataristan ve Kerkük’ten şairler kendi dillerinde şiirlerini seslendirdi. Program, Bünyamin Aksungur konseriyle son buldu.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Senatosu tarafından verilen Türk Dünyası Yüksek Hiz-met Ödülü, Kenan Çarboğa tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a sunuldu.

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı ise Ahmet Kabaklı Ödülü’nü takdim etti. Türk dünyasından gelen şair ve yazarlar, Tatar’a ülkelerine özgü hediyeler verdi.

Konuşmasında, Türk dünyasından sanatçıları KKTC’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kültür ve sanatın Kıbrıs Türkü’nün direnişinde önemli rol oynadığını vurguladı. Tatar, 300 milyonluk nüfusu sahip olan Türk Dünyası’yla yakınlaşma ve dil birliğinin güçlenmesi gerek-tiğine dikkat çekti.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin Türkiye’nin desteğiyle kültürel etkinliklere açıldığını ve ülkedeki üniversitelerde Türk dünyasından gelen öğretmen ve öğrencilerin buluşmasının bağları kuvvetlendir-diğini kaydetti.