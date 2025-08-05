Tümü inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde yakalanan Kıbrıslı Rumların, tasarrufunda bulunan KKTC vatandaşlarına ait tapu bilgilerini sızdırmakla suçlanan emlakçı Altan Uzunoğlu ile Girne Tapu Dairesi personeli Necati Özsaygın, dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, Altan Uzunoğ-lu’nun bilgisayarında 3 bine yakın mail bulunduğu ve bu maillerin birçoğunun para karşılığı bilgi aktarılmasıyla ilgili olduğunun kuvvetle muhtemel olduğu açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Yokuşoğlu; 19 Temmuz 2025 tarihinde Kalecik’te yakalanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı 5 kişinin tasarrufunda 14 KKTC vatandaşına ait tapu bilgilerini içeren evrak tespit edildiğini anımsattı. Polis; yapılan ince-leme sonucu KKTC vatandaşlarının bilgilerinin emlakçı Altan Uzunoğlu’nun Rum zanlılara ver-diğinin belirlendiğini ve geçtiğimiz hafta tutuklandığını aktardı.

2 isme ulaşıldı

Polis, yapılan soruşturmada Uzunoğlu’na tapu bilgilerini veren kişinin, Girne Tapu Dairesi per-soneli Necati Özsaygın olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis; zanlının 31 Temmuz tarihinde Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını; evinde arama yapıldığını ve incelenmek üzere 2 cep telefonu ile bir bilgisayara el konduğunu anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis; Uzunoğlu’nun bilgisayarında yapılan incelemelerde bazıları şifreli olmak üzere 3 bine yakın mail tespit edildiğini ve para karşılığı bilgi aktarılması ile ilgili ciddi şüphelerin olduğunu açıkladı. Polis, Necati Özsaygın’ın da 1 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı ve bu süre zarfında, farklı ilçelerde 2 tapu memurunun da isimlerine ulaşıldığını; ilgili memurların da ifadelerinin alınacağını açıkladı ve soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Avukat Mustafa Asena; tutukluluk talebinin siyasi olduğunu ileri sürdü ve talebe itiraz etti. Mah-keme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.