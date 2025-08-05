Güneye ilgi artacak

Çiğ süt ve canlı hayvanın kilosuna yapılan zamların ardından gözler kasaplara çevrildi. Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, et fiyatlarına yüzde 40 ile 50 arasında zam beklediklerini söyledi. Diyalog’a konuşan Şenkaya, et fiyatlarına yapılacak zamla birlikte halkın daha fazla Güney Kıbrıs’a gideceğini ifade etti.

Zamlar konusunun gündemdeki yerini koruduğunu belirten Raşit Şenkaya, özellikle et sektöründe sıkıntıların sürdüğünü söyledi. Büyükbaş hayvanda ciddi bir arz sıkıntısı yaşandığını da vurgulayan Şenkaya, bu sürecin birkaç ay önce başladığını ve giderek derinleştiğini dile getirdi.

Şenkaya, "Kesimlik hayvanda çok ciddi bir tedarik sorunu başladı. Canlı hayvan fiyatları düşmeden, etin dükkana giriş maliyeti ucuzlamadan halkımızın uygun fiyatla et tüketmesi mümkün değil." dedi.

Önümüzdeki dönemde büyükbaş ette ciddi zamlar beklediğini belirten Şenkaya, oranların yüzde 40 ila 50'yi bulabileceğini söyledi. Özellikle dana kıymanın fiyatının şu anda 750 TL civarında olduğunu belir-ten Şenkaya, bu rakamın bin TL’ye kadar çıkabileceğini dile getirdi.

Şenkaya, pirzola fiyatlarında ise şimdilik büyük bir değişiklik beklenmediğini kaydetti.