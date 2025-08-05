Faşistler devrede

Güney Kıbrıs’ın ırkçı faşist iki partisi, 5 Kıbrıslı Rum'un KKTC'de tutuklanmasını fırsat bilerek sınır kapılarının kapatılmasını istedi. Rum basınına göre; faşist ELAM Partisi ezelden beri sınır kapılarının kapatılmasından yana olduğunu hatırlattı.

Sözde sosyalist EDEK Partisi de, 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmasını gerekçe göste-rerek sınır kapılarının kapatılması çağrısı yaptı.

İki partinin tutumuyla ilgili açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristo-dulidis ise kuzeye geçişleri 1974 yılından bu yana engelleyenin kendileri değil Tür-kiye’nin olduğunu savundu.

Hristodulidis, bir gazetecinin EDEK Partisi’nin sınır kapılarının geçici olarak kapa-tılmasıyla ilgili önerisi ışığında daha fazla önlem almayı düşünüp düşünmedi-ği sorusuna şu yanıtı verdi:

"İlk önce şunu söyleyeyim ki biz Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, Türkiye ve işgal re-jiminin aksine, 1974'ten bu yana hiçbir zaman işgal bölgelerine geçişi engellemedik. Ve 2003 yılında da kısıtlamaların kısmen kaldırılmasının işgal rejiminin kararı oldu-ğunu hatırlatmak isterim. Bunun da ötesinde konu KKTC'deki Rum mallarını gasp edenlerle alakalı değil. Bunun tam aksine (Türkiye ile işgal rejimi) yaptıkları faali-yetlerle KKTC'deki Taşınmaz Mal Komisyonu'nun iç hukuk yolu olarak faaliyet gös-teremeyeceğini kanıtlıyorlar, yani bahsettiğiniz gibi bir bağlantı yoktur."

DİSİ Başkan Yardımcısı Yannis Karusos'un sınır kapılarıyla ilgili politikanın yeni-den değerlendirilmesinden söz ettiğini kaydeden Fileleftheros gazetesi, daha sonra partinin resmi açıklama yaparak farklı görüş belirttiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre DİSİ Partisi yaptığı açıklamada sınır kapılarının olası bir şekilde kapatılmasının zararlı ve tehlikeli bir hareket teşkil ettiğini aynı zamanda bunun Kıb-rıs sorunu ve Rum kesimi açısından ciddi bir bedeli olduğunu savunurken, böyle bir kararın AB ve BM tarafından şiddetle kınanacağını ifade etti.