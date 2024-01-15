Üretim masrafı arttı

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda tezgâh açan esnaf vatandaşı mağdur etmemek adına bu hafta fiyatları yükseltmediklerini ancak önümüzdeki hafta zamların kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar ise bir kısım esnafın asgari ücretteki arışı fırsat bilip ürünlere zam yaptığını söyledi. Bu arada Pazar yerinde ithal meyvelerin kilosu 90 liraya kadar çıkarken, yerli mandalina ve greyfurt 20 liradan tezgaha kondu. Cennet hurma 70 lira, kivi 60 liradan alıcı beklerken, kestane 260 liradan satışa sunuldu. Pazarın en pahalı sebzesi kilosu 120 lirayla yeşil fasulye olurken, marul 15 liradan alıcı bekledi.

Ne dediler…?

Ali Emin

“Üzülerek söylüyorum önümüzdeki hafta tüm ürünlere zam gelebilir. Çünkü bazı ürünlerde gümrük vergi dilimleri yükselecek, üretimin maliyeti artacak ve bunu da vatandaşa yansıtmak zorunda kalacağız.”

Sadık Üstüner

“Geçen hafta roka 15 TL idi bu hafta ise 30 TL oldu. Asgari ücrete zam gelir gelmez zam yağmuru başladı. Marketlerde de Pazar yerlerinde de artış söz konusu. Belki esnafın gideri arttı ancak dengesiz zamlar halkı olumsuz etkiler. Bu yüzden denetim şart.”

Mustafa Bayur

“Devletimiz halk ve esnaf için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Umarım daha güzel günler bizi bekler. Ancak bazı kesimler var, doymak nedir bilmiyor. Rum ganimeti ile zengin olanlar var ve onlar da ağlıyor.”

Derviş Dizliklioğlu

“Uzun bir süredir Taşkınköy’ün muhtarlığını yapıyorum, halka iç içeyim. Tespitlerime göre bir kısım esnaf asgari ücreti fırsat bilerek fiyatlarda değişikliğe gitti, bu halka bu yapılmamalı özellikle yetkililere çağrı yapıyorum vatandaşımızın en ucuz haliyle kaliteli ve güvenli alışveriş yapması sağlanmalıdır. Dilerim ki bir kısım art niyetli esnafa halkımız ezdirilmez.”

Edip Direkçi

“Esnaf olarak vatandaşımızın ucuz alışveriş yapmasını sağlıyorum. Geçen hafta 50 lira olan domates bu hafta 38’e düştü, asgari ücreti fırsat bilip zam yapmadık, halkımıza en ucuz haliyle hizmet vermeye çalışıyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Bal Armut: 90 TL

Kivi: 60 TL

Pancar:25 TL

Mandalina: 20 TL

Greyfurt: 20 TL

Muz: 55 TL

Kestane: 260 TL

Havuç: 25 TL

Brokoli: 30 TL

Marul: 15 TL

Patates: 22 TL

Kapya: 90 TL

Patlıcan: 35 TL

Kabak: 70 TL

Salatalık: 35 TL

Domates: 45 TL