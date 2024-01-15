‘Hukuki geçerliliği yok’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, KKTC’deki mal satışlarının yasal olduğu açıklamasını değerlendiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis; mahkemelerin bu satışların yasal olmadığına hükmettiğini ve yasa dışılığı meşru kılacak hiçbir gerekçe olmadığını belirtti.

Mülkiyet konusunun söz konusu mal satışlarından doğal olarak etkilendiğini kaydeden Hristodulidis, bu satışların yasa dışı olduğunu ve hiçbir hukuki geçerliliği bulunmadığını ifade etti.

Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 Güven Yaratıcı Önlem’in (GYÖ) Cuellar adaya geldiği zaman mı açıklanacağına ilişkin bir soruya da, bu önlemlerin hazır ve Cuellar’ın gelişiyle bağlantılı olduğu yanıtını verdi.

Habere göre Hristodulidis, bu önlemlerin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türk yurttaşlarına yönelik tek taraflı eylemleri” olduğunu; aslında önlem olmadıklarını netleştirmek istediğini ve yapılan bazı açıklamalarda, bunların önlemmiş gibi lanse edildiğini kaydederek, Cuellar’ın Kıbrıs’a gelişi öncesinde açıklanacak bu eylemler için herhangi bir farklı izlenim oluşmasını istemediğini dile getirdi.

Hristodulidis ayrıca Holguin Cuellar’ın 27 Ocak’tan sonra Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

