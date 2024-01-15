306 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde polis tarafından önceki gece gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 402 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 306 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Kontrollerde 5 araç sürücüsü tutuklanırken, 27 araç ise trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; rapor edilen sürücülerden 160’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullandı. Alkollü sürücü sayısı 24 olurken, 14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanırken yakalandı. Bir kişi sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 101’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 306 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.