Kalplerde yaşıyor

Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, 40’ıncı ölüm yıl dönümü olan bugün törenlerle anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Küçük için ilk tören, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alacak.

Tören çerçevesinde saat 10.26’da protokol sırasına göre çelenkler Anıt’a sunulacak. Saat 10.28’de Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile bayraklar önce göndere çekilecek sonra yarıya indirilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak ve konuşma yapacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek tören ise saat 11.15’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Törende, Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi adına Dr. Rifat Siber söz alacak. Lefkoşa Türk Lisesi Korosu sahne alarak oratoryoyu seslendirecek.

Tatar: İz bırakan büyük bir liderdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük'ü 40. ölüm yıl dönümünde andı.

Tatar, anma mesajında “Dr. Küçük belediye meclis üyeliğinden cumhurbaşkanlığına kadar uzanan yaşamında bir doktor olmanın yanı sıra gazeteci yazar kimliğiyle de iz bırakan büyük bir liderdi.

Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs'ı köy köy, mahalle mahalle dolaşarak, Kıbrıs Türk halkını milli bir dava etrafında örgütlemeye çalışmış, yokluk ve imkansızlıklarla dolu koşullarda başta Rauf Denktaş olmak üzere çalışma arkadaşları ile birlikte Rumların Enosis hedefine karşı mücadele etmiş, en başta Türkiye'nin Kıbrıs'a ilgisini çekmek için büyük uğraşlar vermişti. Türkiye’de davanın anlaşılması için yaptığı çalışmalar ve katıldığı mitinglerle, Kıbrıs’ta iki halkın var olduğu gerçeğinin tüm dünya tarafından görülmesini ve tescillenmesini sağlamıştı” dedi.

Kimler mesaj yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri.

