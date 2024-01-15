Eşyalar zarar gördü

Abdullah SUİÇMEZ

Girne'de dün bir iş yerine ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Girne’de dün 16.30 sıralarında Semih Sancar Caddesi’nde faaliyet gösteren Dünce Önal Ltd. isimli iş yerine ait depoda yangın çıktı. Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, içinde bahçe alet ve malzemeleri ile su motorları ve dalgıçların bulunduğu depoda çıkan yangının sebebi henüz tespit edilemedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda bulunan eşyalar küle döndü.

Güzelyurt’ta ev yangını

Güzelyurt’ta Hicri Gümüş Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın yatak odası içerisinde, çalışır durumdaki elektrikli sobaya perdenin temas ederek alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın ikametgah sakinleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, söz konusu elektrikli soba, perde, ahşap korniş ve ofis sandalyesi yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise yatak odasının duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.

