Gözler Roma’da

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ‘Avrupa Tutuklama Emri’ çıkarması nedeniyle yılbaşında Roma’ya giden ve İtalyan polisi tarafından tutuklanan Avukat Akan Kürşat’la ilgili kararın yarın açıklanması bekleniyor. İtalyan mahkemesi yarınki oturumda, Güney Kıbrıs’ın ‘iade başvurusunu’ görüşerek karara bağlayacak.

KKTC Yönetiminin konuyla ilgili sessizliği devam ederken, Rum Merkezi Cezaevi’nin, özellikle Kıbrıslı Türkler açısından güvenilir olmadığının İtalyan Mahkemesi’ne belgelerle aktarılması bekleniyor. Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın Ekim 2022’de Rum cezaevinde hükümlüyken dövülerek öldürülmesi sonrasında Rum Başsavcısı ve yardımcısı önemli açıklamalarda bulunmuş cezaevinin sadece içi değil, dışının da güvenli olduğunu belirtmişti.

Rum polisinin cezaeviyle ilgili araştırma konusunda görevlendirdiği Yannos Yannaku, mahkemede ifade vermiş, gardiyanların bilerek cinayete göz yumduklarını söylemiş ve "gardiyanlar gerekeni yapsaydı, maktul hayatta olacaktı” demişti.

Cezaevinde can güvenliği yok

Alihtia gazetesi 25 Kasım 2022 tarihli ve “Cezaevi İçinde ve Dışında Hayatlar Tehlike”

başlıklı haberinde Rum Başsavcısı Yorgos Savvidis ve yardımcısı Savvas Angelidis’in açıklamalarına yer vermişti.

Habere göre Rum Başsavcı Yorgos Savvidis, Cezaevi Müdürlüğü tarafından alınan önlemlerin yeterli ve etkin olmadığı için Cezaevi içi ve dışında insan hayatı, güvenliği ve kamu düzeni açısından çok tehlikeli bir durum yarattığına dikkat çekmişti.

Savvidis ve Angelidis imzasıyla yayımlanan açıklamada Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin dün 27 Ekim 2022’de cezaevinde dövülerek öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan cinayetini Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale ettiği hatırlatılarak “sanıklardan, maktul ile aynı kanatta olan biri planlayarak cinayet işlemekten ve A sınıfı kontrollü ilaç bulundurmaktan ve kullanmaktan suçlanıyor” vurgusu yapılmıştı.

Ciddi olaylara yol açabilir

Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması için hazırlıkların yapıldığı bir dönemde Avukat Akan Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a iadesi ve Rum Merkezi Cezaevine gönderilmesi halinde can güvenliğinin sağlanamayacağı belirtiliyor. Bizzat Rum makamlarının ortaya koyduğu görüşler doğrultusunda Kürşat’ın Lefkoşa yerine Roma’da yargılanması için avukatların, İtalyan Mahkemesini ikna etmesi gerekiyor.