Kuzu şiş ve barbunun kilosu 650 lira oldu

Suna ERDEN- Abdullah SUİÇMEZ

Geride bıraktığımız haftada hem kırmızı ete hem de balığa zam geldi. Hafta başında canlı hayvan kilosuna yapılan yüzde 15 oranındaki zam kırmızı et fiyatlarının daha da artmasına neden oldu.

İki hafta önce 450 lira civarında olan dana kıymanın kilosu 515 liraya çıktı, kuzu şiş 613, kuzu pirzola 571 ve kuzu kol 488 lira civarında market reyonlarındaki yerini aldı.

Dana biftek 644, dana kuşbaşı 534 liradan alıcı beklerken, asgari ücretin artmasıyla kasapların bir zam daha yapacağı bilgisi elde edildi.

Balık fiyatları da geçtiğimiz hafta yüzde 20 oranında zamlandı. Barbunun kilosu 400 ile 650 liraya yükselirken, levrek ve çipura 300 ile 250 TL arasında değişen fiyatlara alıcı bekledi. Mercan 280, istavrit 160 lira olurken, birkaç güne kadar hem ete hem de balığa ikinci bir zam daha yapılacağı belirtildi.

Zam furyası başlıyor

Lefkoşa’da balık dükkanı işleten Göktürk Pehlivan, asgari ücrete yapılan artışın ardından piyasalarda yeni bir zam furyası başlayacağını ifade etti.

Pehlivan, geçtiğimiz hafta balığa yüzde 20 oranında zam yapıldığını, birkaç güne kadar yeniden fiyat artışı olacağını dile getirdi.

Pehlivan, “Giderler arttı; personel, dükkan kirası, elektrik derken ayakta kalmak zorlaştı” dedi.

Balığa yüzde 30 zam yolda

Göktürk Pehlivan, balığın kırmızı ete göre daha ucuz olsa da dört tarafı denizle çevrili bir ada ülkesi için pahalı olduğunu söyledi.

Pehlivan şunları söyledi:

“Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de trol balıkçılık serbest… Gemiyle açılıp, balık avlayabiliyorlar. Ancak Kuzey Kıbrıs’ta yasak… Bu nedenle iç piyasaya yeterli balık verilemiyor. Birçok balık türü Türkiye’den ithal ediliyor. Mazot, gümrük, sevkiyat giderleri balık fiyatlarına eklenince haliyle pahalı oluyor. Önümüzdeki birkaç güne kadar giderlerin artması nedeniyle balığa yüzde 30 daha zam yapılacak.”

Kırımı et fiyatları

Kuzu Kol: 488,90 TL

Kuzu Beyti: 655,90 TL

Kuzu Şiş: 613,90 TL

Kuzu Kalem Pirzola: 571,90 TL

Tosun Sotelik: 644,90 TL

Tosun Kuşbaşı:534,90 TL

Tosun Fırınlık: 429,90 TL

Tosun Nuar: 639,90 TL

Tosun Biftek: 644,90 TL

Tosun Antrikot: 644,90 TL

Tosun Kontrafile: 644,90 TL

Tosun Kıyma: 515.90 TL

Balık fiyatları

İri Barbun: 650 TL

Barbun: 400 TL

Norveç Somon 650 TL

Yerli Somon: 280 TL

Ege Çipura: 330 TL

Deniz Çupira 300 TL

Çiftlik Çipura: 250 TL

Deniz Levrek 300 TL

Kaya Levrek: 350 TL

Çiftlik Levrek: 250 TL

Catfish: 150 TL

Voppa: 160 TL

Mercan: 280 TL

İstavrit: 160 TL

Hamsi: 150 TL

Donmuş deniz ürünleri

Sübye 500 TL

İç Midye 350 TL

Et Karides 500 TL

Karides 200 TL

Kabuklu Midye 350 TL

Kalamar 150 TL

Tüp Kalamar 200 TL

Crab Sticks 250 gr/ 125 TL

