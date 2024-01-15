Kuzu şiş ve barbunun kilosu 650 lira oldu

Suna ERDEN- Abdullah SUİÇMEZ
Geride bıraktığımız haftada hem kırmızı ete hem de balığa zam geldi. Hafta başında canlı hayvan kilosuna yapılan yüzde 15 oranındaki zam kırmızı et fiyatlarının daha da artmasına neden oldu.
İki hafta önce 450 lira civarında olan dana kıymanın kilosu 515 liraya çıktı, kuzu şiş 613, kuzu pirzola 571 ve kuzu kol 488 lira civarında market reyonlarındaki yerini aldı.
Dana biftek 644, dana kuşbaşı 534 liradan alıcı beklerken, asgari ücretin artmasıyla kasapların bir zam daha yapacağı bilgisi elde edildi.
Balık fiyatları da geçtiğimiz hafta yüzde 20 oranında zamlandı. Barbunun kilosu 400 ile 650 liraya yükselirken, levrek ve çipura 300 ile 250 TL arasında değişen fiyatlara alıcı bekledi. Mercan 280, istavrit 160 lira olurken, birkaç güne kadar hem ete hem de balığa ikinci bir zam daha yapılacağı belirtildi.
Zam furyası başlıyor
Lefkoşa’da balık dükkanı işleten Göktürk Pehlivan, asgari ücrete yapılan artışın ardından piyasalarda yeni bir zam furyası başlayacağını ifade etti.
Pehlivan, geçtiğimiz hafta balığa yüzde 20 oranında zam yapıldığını, birkaç güne kadar yeniden fiyat artışı olacağını dile getirdi.
Pehlivan, “Giderler arttı; personel, dükkan kirası, elektrik derken ayakta kalmak zorlaştı” dedi.
Balığa yüzde 30 zam yolda
Göktürk Pehlivan, balığın kırmızı ete göre daha ucuz olsa da dört tarafı denizle çevrili bir ada ülkesi için pahalı olduğunu söyledi.
Pehlivan şunları söyledi:
“Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de trol balıkçılık serbest… Gemiyle açılıp, balık avlayabiliyorlar. Ancak Kuzey Kıbrıs’ta yasak… Bu nedenle iç piyasaya yeterli balık verilemiyor. Birçok balık türü Türkiye’den ithal ediliyor. Mazot, gümrük, sevkiyat giderleri balık fiyatlarına eklenince haliyle pahalı oluyor. Önümüzdeki birkaç güne kadar giderlerin artması nedeniyle balığa yüzde 30 daha zam yapılacak.”
Kırımı et fiyatları
Kuzu Kol: 488,90 TL
Kuzu Beyti: 655,90 TL
Kuzu Şiş: 613,90 TL
Kuzu Kalem Pirzola: 571,90 TL
Tosun Sotelik: 644,90 TL
Tosun Kuşbaşı:534,90 TL
Tosun Fırınlık: 429,90 TL
Tosun Nuar: 639,90 TL
Tosun Biftek: 644,90 TL
Tosun Antrikot: 644,90 TL
Tosun Kontrafile: 644,90 TL
Tosun Kıyma: 515.90 TL
Balık fiyatları
İri Barbun: 650 TL
Barbun: 400 TL
Norveç Somon 650 TL
Yerli Somon: 280 TL
Ege Çipura: 330 TL
Deniz Çupira 300 TL
Çiftlik Çipura: 250 TL
Deniz Levrek 300 TL
Kaya Levrek: 350 TL
Çiftlik Levrek: 250 TL
Catfish: 150 TL
Voppa: 160 TL
Mercan: 280 TL
İstavrit: 160 TL
Hamsi: 150 TL
Donmuş deniz ürünleri
Sübye 500 TL
İç Midye 350 TL
Et Karides 500 TL
Karides 200 TL
Kabuklu Midye 350 TL
Kalamar 150 TL
Tüp Kalamar 200 TL
Crab Sticks 250 gr/ 125 TL
Daha Beter olun diyenlere ne Diyebiliriz ki
‘ Kendi Düşen Ağlamaz ‘