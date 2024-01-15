Nurullah hafif yaralandı

Abdullah SUİÇMEZ

Girne- Değirmenlik anayolunda, dün sabah meydana gelen trafik kazasında sürücü hafifi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne istikametine doğru seyreden Nurullah İskender (E-24) yönetimindeki TPA 028 plakalı araç ile aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve bariyerlere çarparak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.