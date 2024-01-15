Ezdi geçti

Ömer KADİROĞLU

Girne’de alkollü sürücüler 15 dakika arayla iki kazaya neden oldu. Nefesinde 273 promil alkol tespit edilen Mustafa Dalmış, bisiklet ile seyreden Muhammad Usman Abbas’a çarptı. Abbas 40 metre sürüklenirken, bisiklet aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Abbas beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Yine Girne’de 15 dakika sonra meydana gelen ikinci kazada ise 217 promil alkollü sürücü başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Polisten verilen bilgiye göre; ilk kaza 13 Ocak 2024 tarihinde saat 23.15 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Mustafa Dalmış, 273 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JB 975 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde şeridin sola yakın kısmında aynı istikamete doğru seyreden Muhammad Usman Abbas kullanımındaki bisikletin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammad Usman Abbas, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Alkolü sürücü kazaya neden oldu

İkinci kaza ise saat 23.30 sıralarında, Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Cemal Alpcan 217 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VB 790 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Turgut Kaynarca yönetimindeki VB 754 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden VB 790 plakalı araç, yolun sağından çıkarak bordür taşlarına ve orta refüj içerisindeki palmiye ağaçlarına çarpıp refüj üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. VB 790 plakalı araç sürücüsü Cemal Alpcan tutuklanırken, her iki araçta maddi hasar oluştu.