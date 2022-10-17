Vatandaş sevindi

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı sebzelerin fiyatı geçtiğimiz haftaya göre düşerken, meyvelerde artış görüldü.

Bir hafta önce kilosu 25 olan domates dün 17 liradan tezgaha kondu. Taze fasulyenin fiyatı da bir önceki haftaya göre 35 liradan 30 ‘a düşerken, biber, kabak, patates ve patlıcanın fiyatı değişmedi. Acı biber 30, patates 18, patlıcan ile kabak 10’ar liradan alıcı bekledi. Kuru soğanın fiyatında da 3 liralık bir düşüş olurken, geçtiğimiz hafta 15 liradan tezgaha konan soğan dün 12 liradan satışa sunuldu. Sebzeler fiyatlarında indirim olurken, meyveler de tam tersi yaşandı. Bir önceki haftaya göre elmanın fiyatı 5 liralık artışla 20 liraya, narın 5 liralık artışla 15 liraya, şeftalinin ise 7 liralık artışla 35 liraya çıktı. Sebze fiyatlarındaki düşüş hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşı sevindirdi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Fasulye 30 lira

Domates 17 lira

Bamya 40 lira

Acı biber 30 lira

Dolmalık biber 25 lira

Kabak 10 lira

Patlıcan 10 lira

Patates 18 lira

Kuru soğan 12 lira

Nar 15 lira

Elma 20 lira

Kivi 30 lira

Şeftali 35 lira

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022, 09:43