Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı sebzelerin fiyatı geçtiğimiz haftaya göre düşerken, meyvelerde artış görüldü.
Bir hafta önce kilosu 25 olan domates dün 17 liradan tezgaha kondu. Taze fasulyenin fiyatı da bir önceki haftaya göre 35 liradan 30 ‘a düşerken, biber, kabak, patates ve patlıcanın fiyatı değişmedi. Acı biber 30, patates 18, patlıcan ile kabak 10’ar liradan alıcı bekledi. Kuru soğanın fiyatında da 3 liralık bir düşüş olurken, geçtiğimiz hafta 15 liradan tezgaha konan soğan dün 12 liradan satışa sunuldu. Sebzeler fiyatlarında indirim olurken, meyveler de tam tersi yaşandı. Bir önceki haftaya göre elmanın fiyatı 5 liralık artışla 20 liraya, narın 5 liralık artışla 15 liraya, şeftalinin ise 7 liralık artışla 35 liraya çıktı. Sebze fiyatlarındaki düşüş hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşı sevindirdi.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Fasulye 30 lira
Domates 17 lira
Bamya 40 lira
Acı biber 30 lira
Dolmalık biber 25 lira
Kabak 10 lira
Patlıcan 10 lira
Patates 18 lira
Kuru soğan 12 lira
Nar 15 lira
Elma 20 lira
Kivi 30 lira
Şeftali 35 lira
Vatandaş sevindi
Açık pazarda sebze fiyatlarında düşüş görüldü; domates kilosu 17 liradan tezgaha kondu
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı sebzelerin fiyatı geçtiğimiz haftaya göre düşerken, meyvelerde artış görüldü.
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