Önemli kayıplar verildi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere’de 80 Kıbrıslı Türk’ün Coronavirüs nedeni ile yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle Kıbrıs Türk Halkı’nın önemli kayıplar verdiğini belirtti. Özersay, Mersin’den 10 adet solunum cihazının KKTC’ye ulaştığını da açıkladı.

Özersay şunları kaydetti:

‘Salgın nedeniyle Kıbrıs Türk Halkı önemli kayıplar veriyor maalesef. Londra Temsilciliğimizden aldığım resmi rakamlara göre salgın sonucu Birleşik Krallık’ta 80 vatandaşımızı kaybettik. Aralarında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere önemli katkıları olmuş isimlerin de yer aldığı onca güzel insan var. Hepsine Allahtan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.’

Solunum cihazları geldi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Mersin’den 10 adet solunum cihazının KKTC’ye ulaştığını da açıkladı.

Özersay, solunum cihazlarının Mağusa Gümrüğü’ne geldiğini söyledi.

Özersay, solunum cihazlarının gümrük işleminin yapılmasının ardından kuruluma gidileceğini belirtti.