Sektörü rahatlatır

Turizm ve Çevre Eski Bakanı Ünal Üstel, 1 Temmuz’dan itibaren turizmde dışa açılımda konusunda yeni kriterlerin belirlendiğini, buna göre adaya gelen turistlere zorunlu sağlık sigortası getirileceğini açıklamıştı. Ancak; Üstel’in ortaya koyduğu bu görüşler hükümet politikasına dönüştürülemediği için uygulamaya girmedi.

Diyalog’a konuşan turizmciler; zorunlu sağlık sigortasının, sektörü rahatlatacağını ve herkese güven geleceğini belirterek, bu uygulamanın neden başlamadığını sordu.

Ünal Üstel, zorunlu sağlık sigortası konusunda şu açıklamayı yapmıştı:

“Bugüne kadar Sağlık Sigortası maalesef bizim ülkemizde yoktu. Sağlık sigortası mevcut olan yerler var. Bakın Avrupa’da sağlık sigortası var ve mecburidir de. Biletini alıp uçağına bineceğinde sağlık sigortası da çıkarılır. Alman turistler geldi, pozitif vaka oldu hastaneye aldık. Ne yazık ki sağlık sigortası kapsamadı. Ve bütün tedavileri hükümet olarak biz yaptık. Ölen iki turistin cenazesini de biz kaldırdık. 1 Temmuz’a kadar sigortayı yetiştirmek için çalışma yapıyorum. Tüzük bitti bitiyor. Düşüncem önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’na getirelim ve dıştan gelecek insanlara sigortayı mecbur edeceğiz. Ama sigortayı mecbur ederken pandemiyi kapsayan sigortayı mecbur edeceğiz. Bizde de tedavi ücretini sigorta karşılayacak. 1 Temmuz’da sigorta hayata geçmezse turist almamayı düşünüyorum. 1 Temmuz’da geçecek ki turist alabileyim. Bir aksilik olmazsa hedefim öyle. Hukukçularla çalışıyoruz bu yöndeki tüzüğü hazırladık. Tüzük çerçevesinde yapmayı hedefliyoruz.”