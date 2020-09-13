Mevsimlik işçi adı altında istihdam edilen bir hemşire daha Coronavirüse yakalandı. Hastalığa yakalanan hemşire sayısı 4’e çıktı.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen bir hemşirenin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Özgöçmen yaptığı açıklamada “Mevsimlik işçi adı altında istihdam edilerek Covid-19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirilen ve yeteri kadar deneyime sahip olmayıp iyi bir eğitim verilmeden cepheye sürülen bir meslektaşımızın hastalığa bulaştığını öğrenmiş bulunmaktayız” ifadesini kullandı.

Açıklama şöyle: “Üzülerek bildiririz ki aldığımız haber neticesinde 4. hemşiremizin de Covid- 19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Mevsimlik işçi adı altında istihdam edilerek Covid- 19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirilen ve yeteri kadar deneyime sahip olmayıp iyi bir eğitim verilmeden cepheye sürülen bir meslektaşımızın bugün hastalığa bulaştığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu meslektaşlarımıza yeterli eğitimi vermeyen, yeterli denetimi sağlamayan, neredeyse izinsiz bir şekilde günde 12 saate varan sürelerde çalıştırarak emek ve alın terlerini sömürerek önemsemeyen sağlık bakanlığı suçludur! Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve Sağlık Bakanlığını daha vahim sonuçlar yaşanmadan bu yasa dışı uygulamaya son vermeye davet ederiz.