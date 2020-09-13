‘Alevin üzerine  benzin döküyor’

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Fransa’nın Doğu Akdeniz’le ilgili Rumların tarafını tutup, Türkiye’yi eleştirmesini kınadı.

Yazılı açıklama yapan Mamülcü, “Fransa bu coğrafyada hiçbir vasfı olmaksızın krizi tırmandırarak savaş çığırtkanlığı yaparak daha da büyüyen alevin üzerine benzin dökmektedir” dedi.



Mamülcü açıklamasında şunları kaydetti:“Akdeniz’de en büyük kıyı şeridi olan Türkiye Cumhuriyeti yaptığı anlaşmalarla kıta sahanlığını tartışmasız en haklı noktasında yer alan coğrafyadaki hakları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle birlikte Libya anlaşmaları buna da eklenince uluslararası kriz noktasına ulaştı. Kıbrıs Rum Kesimi ile yapılan müzakerelerin bugüne kadar gelmiş olduğu nokta daha da çıkmaza girdi.Hıristiyan kulübü olan Avrupa Birliği geçmişte yaptığı yalan politikalarla üzerimize ölü toprağı seriyor. Kıbrıs Rum kesimi içinde bulunduğu kulübün şımarık çocuğu olarak yanına aldığı yandaşları ile Mavi Vatan olarak adlandırdığımız vatanımızı gasp etmeye tüm gücüyle yüklenmektedir. Fedai olarak da Fransızları öne sürerek oyuna hile karıştırıyorlar. Fransa bu coğrafyada hiçbir vasfı olmaksızın krizi tırmandırarak savaş çığırtkanlığı yaparak daha da büyüyen alevin üzerine benzin dökmektedir.”