Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, içinden geçilen bu zor dönemde, üretim sektörlerinin nefes alması adına, belirlenen alanlarda teşvik kararı alındığını söyledi.

Bakan Taçoy, 1 Ağustos-31 Aralık 2020 dönemini kapsayacak şekilde bazı sektör ve kuruluşların elektrik tüketiminde kilowatt saat başına 25 kuruşluk indirim yapılacağını açıkladı.

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirten Bakan Taçoy “Oturup bekleyemeyiz” dedi.

Taçoy şöyle dedi:



“Üretim sektörlerinin nefes alması adına, kilowatt saat başına 25 kuruş (0.25 TL) teşvik kararı aldık.Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak, içinden geçtiğimiz bu zor döneme, üretim sektörlerinin nefes alması adına, belirlenen alanlarda kilowatt saat başına 25 kuruş (0.25 TL) teşvik kararı aldık. Bu karar, Kıb-Tek yönetimi tarafından uygulamaya kondu.Buna göre; sanayi, turizm, tarım, üniversiteler, restoran/kafe, yerel TV kanalları ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı yurtlar elektrik tüketimlerinde kilowatt saat başına 25 kuruş (0.25 TL) kuruş teşvik kapsamına alındılar. Karar; 1 Ağustos 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. Bilinmesini isterim ki, bu süreci daha çok üreterek ve dayanışma içerisinde aşacağız. Bir tarafta ‘devlet çözüm bulsun’ demek ne kadar doğru ise, üreterek ve daha çok çalışarak alınan kararların anlam kazanmasına katkı sağlamak da o kadar önemli. Hükümet olarak, kamunun tüm imkanlarını seferber etmekte kararlıyız. Bir taraftan devletimiz ve kurumları zarar görmeyecek, diğer taraftan da üretim sektörleri ayakta kalacak. Bu denge içerisinde alınabilecek tüm kararlar masamızdadır. Ya aldık, ya da almak için gerekli yasal alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Tüm samimiyetimle, iyi niyetle çözüm üretmek için çalıştığımızın bilinmesini isterim. “Zor bir dönem” diyerek, oturup beklemeyeceğiz. Birçok zorluğu, elbirliği ile aştık. Yine aşacağız. Ben aşacağımıza inanıyorum.”