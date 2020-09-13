‘Yapan karşılığını alır’

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Doğu Akdeniz'de kimse ateşle oynamasın. Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar” dedi.

Bakan Dönmez, 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında geldiği Bilecik'in Söğüt ilçesinde "Kuyulu Mescid Çevre Düzenlemesi Açılış Töreni"ne katıldı.

Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz konusuna da değindi.

"Dünya tarihine dönüp baksak yüzyılları, ülkeleri, halkları kana, kaosa ve kargaşaya sürükleyenler hep kendileri oldu" diyen Dönmez, şunları kaydetti:



"İstiyorlar ki biz söyleyelim, siz yapın. Biz emredelim, siz 'Hay hay' deyin. Bizim çizdiğimiz sınırların dışına çıkarsanız hizaya getiririz. Artık o defterler kapandı. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı. Demokrasiyi kendi çıkarlarına alet edenler bugün gelmiş dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Tarihlerini masum halkların kanlarıyla yazanlar bugün yenemeyeceklerini anladıkları ülkelerle ve liderleriyle; tehditlerle, şantajlarla, manipülasyonlarla ahlaksız bir mücadele içerisindeler. Doğu Akdeniz'de hiçbir hakkı ve hukuku olmayan bölge dışı aktörlerin, birlik içerisinde liderlik oynama hevesleri eğer sorumsuzca davranışlara neden olursa elbette bunun karşılığını alırlar. Doğu Akdeniz'de kimse ateşle oynamasın.Kamuoylarını kendi yalanlarına inandırmak için her gün Türkiye ile ilgili zehirlerini kusmaktan imtina etmiyorlar. Olayı hukuk bağlamından çıkarıp siyasileştirmek için tarihi bir nefret aracı olarak kullanıyorlar. Oysaki bu tarihi en iyi siz bilirsiniz. Geldiğiniz gibi gitmeyi en iyi siz bilirsiniz. En zor zamanda dahi bu millet bağrından Sütçü İmamlar, Nene Hatunlar, Kara Fatmalar çıkarır da sizin zilletinize asla boğun eğmez."

Yeni müjdeler alacağımız günler yakındır

Dönmez, her alanda bağımsız bir Türkiye yoluna baş koyduklarını anlatarak "Ekonomide, diplomaside, güvenlikte ve en önemlisi enerjide bağımsızlık için doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Karadeniz’de tarihimizin en büyük keşfini yaptık. Önce arayamazsınız dediler, aramaya başladık. Daha sonra arasanız da bulamazsınız dediler, bulduk. Şimdi bulsanız da çıkartamazsınız diyorlar. Allah'ın izniyle nasıl bulduysak çıkartmasını da biliriz. İnşallah Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır. Biz milletimizin aydınlık geleceğine baş koyduk ve bu uğurda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Gazi geliyor

Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğindeki tek eksik parça yerli doğal gaz üretimi olduğunu belirten Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun o meseleyi de artık hallediyoruz. Kaynak zengini ülke olmamamıza rağmen yer altı doğal gaz depolama, LNG ve FSRU tesisleriyle önemli bir doğal gaz depolama hacmi kazandırdık. Şimdi buradan bir haberi ilk defa sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapımına başladığımız Türkiye'nin yeni FSRU gemisi, Yüzer Doğal Gaz Depolama ve Gazlaştırma Gemisi inşallah yıl sonunda inşallah Türkiye'de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız gemimize 'Ertuğrul Gazi' ismini verdiler. Gemimizin testleri şu an devam ediyor. Testlerin bitiminin hemen ardından Türkiye’ye doğru yola çıkacak.”